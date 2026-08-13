Порядок обміну посвідчень водія, виданих до 16 листопада 2008 року

У 2008 році Верховна Рада ухвалила закон №586-VI, що змінив систему категорій транспортних засобів. Відповідно тоді позначки, що вносилися в отримані раніше права, були неповними. Міністерство внутрішніх справ виправило цю проблему. Як саме – повідомили в Головному сервісному центрі.

Раніше в посвідченнях водія категорії позначалися латинськими літерами А, В, С, D. Згодом правила оновили й додали класифікації. На посвідченнях, виданих після 2008 року, до кожної з букв додали "1", що означає додаткові права для водіїв.

Ті громадяни, хто отримав посвідчення до впровадження змін (тобто до 16 листопада 2008 року) тепер можуть отримати нові права без складання теоретичного чи практичного іспитів. У Сервісному центрі уточнили відповідність:

А1, А можуть мати ті, хто раніше отримав лише категорію А;

В1, В – ті, хто мав категорію В;

С1, С надається тим, хто мав категорію С;

D1, D відповідає категорії D;

BЕ з'являється в правах тих, хто мав категорії В і Е;

C1E, СЕ відповідає категоріям C і Е;

D1E, DЕ відповідає категоріям D і Е;

Від водія не вимагається проходити додаткове навчання для автоматичного відкриття відповідних категорій. Важливо також, що під час обміну зберігається дата відкриття відповідної категорії, що дає змогу підтвердити водійський стаж,

– йдеться в повідомленні.

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Водій, який отримує нове посвідчення, повинен перевірити наявність усіх категорій, які він мав раніше. Важливо нагадати, що тепер посвідчення водія з категоріями А1, А, В1, В, ВЕ видаються на 15 років, а для інших транспортних засобів – на 5.

Чи можна користуватися протермінованим посвідченням водія

Під час воєнного стану в Україні можна керувати авто з простроченим водійським посвідченням, але лише якщо це посвідчення було видане вперше на 2 роки. Це передбачено постановою Кабміну №184. Спрощення діє протягом усього воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.

Водночас прострочене посвідчення формально вважається нечинним і підлягає обміну, тому в МВС радять не відкладати його заміну. Обмін можна зробити онлайн через Кабінет водія або Дію, якщо посвідчення відображається в застосунку. Також це можна зробити в сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання.