Как в Украине будут наказывать за антисемитизм?

295 депутатов поддержали законопроект, который предусматривает наказание за проявления антисемитизма с насилием или без. Норма Уголовного кодекса теперь действует согласно Законом №2037-ІХ.

Так на законодательном уровне удалось защитить права национального меньшинства. Ранее Уголовный кодекс не был конкретно урегулирован, поэтому появилась необходимость внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса, которая регулирует равноправие граждан всех рас, национальностей, религиозных убеждений, инвалидности и других.

Государство решило бороться с антисемитизмом и не позволять его проявления. За действия, нарушающие закон, устанавливается четкая уголовная ответственность.

Так граждан, которые нарушают права евреев как народа, религиозной или этнической группы, будут наказывать штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. в некоторых случаях суд может назначать ограничение свободы на срок до 5 лет, или три года. Санкция статьи может предусматривать лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью три года, или не предусматривать.

Если человек дополнительно совершил против евреев насилие, обман или угрожал им, то штраф будет расти до 500 – 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такое же наказание предусмотрено, если преступление совершило служебное лицо. Заключение в таком случае будет на два – пять лет.

Если издевательство на почве антисемитизма осуществила группа лиц, или гражданину нанесли тяжкие последствия, то будет присуждаться лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

