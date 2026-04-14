Як в Україні каратимуть за антисемітизм?

295 депутатів підтримали законопроєкт, який передбачає покарання за прояви антисемітизму з насильством або без. Норма Кримінального кодексу тепер чинна згідно з Законом №2037-ІХ.

Дивіться також Захист постраждалих: як можна отримати компенсацію за моральну шкоду

Так на законодавчому рівні вдалося захистити права національної меншини. Раніше Кримінальний кодекс не був конкретно врегульований, тому з'явилася потреба внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу, яка регулює рівноправність громадян всіх рас, національностей, релігійних переконань, інвалідності та інших.

Держава вирішила боротися з антисемітизмом і не дозволяти його прояви. За дії, які порушують закон, встановлюється чітка кримінальна відповідальність.

Так громадян, які порушують права євреїв як народу, релігійної чи етнічної групи, будуть карати штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. у деяких випадках суд може призначати обмеження волі на строк до 5 років, або три роки. Санкція статті може передбачати позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю три роки, або не передбачати.

Якщо людина додатково здійснила проти євреїв насильство, обман чи погрожувала їм, то штраф ростиме до 500 – 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Таке ж покарання передбачене, якщо злочин вчинила службова особа. Ув'язнення в такому випадку буде на два – п'ять років.

Якщо знущання на ґрунті антисемітизму здійснила група осіб, або громадянину завдали тяжких наслідків, то присуджуватиметься позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Які ще закони ухвалили нещодавно?