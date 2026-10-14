Невідповідність площі та проблеми з межами на карті

Законодавством передбачено як адміністративні процедури через Держгеокадастр, так і судовий порядок вирішення спорів. Юристка Ірина Заквацька у коментарі 24 Каналу розповіла, що практика свідчить, що відомості про земельну ділянку в Державному земельному кадастрі не завжди автоматично відповідають правовстановлюючим документам.

Юристи під час роботи із землею постійно перевіряють кадастрові номери, площі, цільове призначення, дані про власників, межі та картографічні програми. Першочерговим завданням при виявленні розбіжностей є встановлення джерела помилки, адже від цього залежить спосіб її усунення. Законодавчі основи цієї діяльності визначені Законом України "Про Державний земельний кадастр", де механізми виправлення викладені у статті 37, а також у Порядку ведення ДЗК.

Часто виникає ситуація, коли в документах на ділянку вказана одна площа, наприклад 3,6907 гектара, а в актуальному витягу з кадастру зафіксовано іншу цифру.

Ірина Заквацька Помічник адвоката ЮК "Максим Боярчуков та Партнери" Першою реакцією абсолютної більшості людей є припущення, що реєстратор допустив помилку, але така невідповідність сама по собі не є свідченням технічної помилки. Перш ніж робити висновок про технічну помилку, перевіряємо, де саме вона виникла.

За її словами, потрібно зіставити дані кадастру з первинною документацією, яка слугувала підставою для формування ділянки. Якщо в первинному документі площа правильна, а помилку допустили під час внесення інформації до ДЗК, зацікавлена особа повідомляє орган ведення кадастру, і той виправляє технічну описку чи арифметичну хибу. Якщо ж помилка міститься у самих правовстановлюючих документах, виникає спір про право, тому спочатку необхідно вирішити питання з першоджерельним документом.

Зверніть увагу! Інший поширений випадок – часткове накладення однієї земельної ділянки на іншу на кадастровій карті. У такому разі перш за все перевіряють координати поворотних точок та землевпорядну документацію обох об'єктів. Причиною може бути некоректне визначення координат або помилка під час первинного формування ділянки. Зміни вносяться на підставі технічної документації із землеустрою, матеріалів інвентаризації або судового рішення, тому накладення меж є лише сигналом для перевірки документів, а не безумовною підставою одразу позиватися до сусіда.

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Помилки в цільовому призначенні та кадастровому номері

При розбіжностях у цільовому призначенні важливо розрізняти два випадки: коли правильна інформація є в документах, але до ДЗК потрапили некоректні дані через технічну помилку, або коли помилка зроблена безпосередньо у правовстановлюючій документації. У першому випадку застосовують стандартний порядок виправлення технічних помилок, у другому – спершу корегують документацію-підставу.

За словами юристки, кадастровий номер є унікальним ідентифікатором, тому будь-які невідповідності в ньому вимагають детального аналізу всієї історії формування ділянки, її меж, розташування та площі. Помилка може виявитися не просто неправильною цифрою, а свідчити про те, що йдеться про зовсім різні земельні ділянки або про проблеми, які виникли ще під час первинного внесення відомостей.

Позасудовий порядок та коли необхідно звертатися до суду

Закон передбачає декілька позасудових механізмів виправлення кадастрових помилок, якщо йдеться про технічні огріхи органу ведення ДЗК. Заінтересована особа подає відповідне повідомлення, і після перевірки відомості виправляються. Проте якщо проблема зачіпає межі, зміст землевпорядної документації або наявний спір між власниками, адміністративного порядку може бути недостатньо.

Звернення до суду потрібне у разі спору про право між власниками суміжних ділянок, відсутності можливості внести зміни адміністративним шляхом або при необхідності оскаржити відмову чи бездіяльність уповноваженого органу. При цьому вимога "виправити відомості в ДЗК" не завжди є сформульованою належним чином для захисту права, тому важливо враховувати всю історію формування ділянки.

Чіткий алгоритм дій при виявленні розбіжностей

Для ефективного вирішення проблеми Ірина Заквацька радить дотримуватися такої послідовності кроків:

Отримати актуальні офіційні відомості з ДЗК, не обмежуючись лише переглядом кадастрової карти.

Зібрати весь пакет документів на ділянку (правовстановлюючі папери, документацію із землеустрою, рішення органів місцевого самоврядування, державні акти тощо).

Зіставити всі дані, звернувши увагу на кадастровий номер, площу, цільове призначення та координати поворотних точок.

З'ясувати походження помилки – чи вона виникла під час внесення до бази, чи існувала у вихідних документах.

Обрати відповідний механізм: подати повідомлення про технічну помилку, внести зміни до землевпорядної документації, провести інвентаризацію або звернутися до суду.

Оскарження відмови кадастрового реєстратора

Ірина Заквацька нагадує, що у разі відмови кадастрового реєстратора заявник має право оскаржити такі рішення чи дії у встановленому порядку. Держгеокадастр розглядає скарги на рішення про державну реєстрацію ділянки, внесення змін до відомостей ДЗК та виправлення технічних помилок, допущених органом кадастрового обліку.

Помилки найчастіше виявляють під час термінових юридичних дій – продажу, оренди або оформлення спадщини. Особливо це стосується земель, відомості про які переносилися зі старих систем. Для уникнення зупинки угод відповідність даних варто перевіряти заздалегідь. У складних ситуаціях із межами чи відмовами реєстраторів юридична оцінка до початку робіт дозволяє уникнути марних витрат на документацію та судові процеси.

Раніше ми писали, що українці ризикують втратити свої земельні ділянки у 2026 році. Зокрема, це можливо, якщо виникли помилки у документах. Це стосується і кадастрового номеру.