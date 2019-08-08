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      Легалізація азартних ігор: що це дасть українцям

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      Президент Зеленський пропонує часткову легалізацію азартних ігор
      Президент Зеленський пропонує часткову легалізацію азартних ігор / Онлайн-казино

      Великої економічної вигоди від легалізації азартних ігор у 5-зіркових готелях не буде, але все ж бюджет буде у виграші. Взагалі стоїть питання про повернення в правове русло всіх азартних ігор. Зараз вони нелегально діють під прикриттям силових органів.

      Про це 24 каналу розповів економічний експерт Валерій Клочок.

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      Свого часу рішення прем’єра Юлії Тимошенко про заборону грального бізнесу було політичним. Якщо повністю легалізувати азартні ігри, це будуть реальні додаткові надходження в бюджет,
      – зазначає Валерій Клочок.

      Експерт додає: гральний бізнес заборонили на тлі поширення самогубств залежних від ігор людей. Втім, зауважує Клочок, як тільки якийсь сегмент випадає з правового поля, його хтось підбирає. Зараз діє національна лотерея, яка теж фактично незаконна. Але її масштаби великі.

      До питання азартних ігор треба підходити комплексно. Багато років тому говорилося про створення певних гральних зон за прикладом США. З іншого боку, людина з невеликими статками не поїде в інший регіон грати. Тому краще повна легалізація грального бізнесу. Тоді припиняться корупційні схеми кришування цього бізнесу,
      – переконаний Валерій Клочок.

      Азартні ігри в Україні заборонили у 2009 році. Сталося це після великої пожежі в казино у Дніпрі, внаслідок чого дев’ять людей загинули. Щоправда, сьогодні нелегальні азартні ігри проводять під виглядом лотерей. Також така діяльність не є забороненою в інтернеті. Відповідно до останнього опитування, більше половини українців узагалі не цікавляться азартними іграми. 4% грають на гроші постійно, а 10% роблять це зрідка.

      Що нова влада говорить про легалізацію грального бізнесу?Володимир Зеленський під час виступу на україно-турецькому бізнес-форум заявив про намір частково легалізувати азартні ігри в Україні. Зокрема, мовиться про роботу казино у 5-зіркових готелях. Як зауважив український президент, такий крок позитивно має вплинути на економіку у чорноморському регіоні.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Гроші
      Джерело: 24 канал
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