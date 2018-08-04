На Одещині легковик врізався у відбійник: загинула дитина, ще двоє – у лікарні

В Одеській області сталася смертельна аварія на автошляху "Київ – Одеса". Автомобіль наїхав на металевий відбійник, коли об'їжджав собаку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

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ДТП сталася на 328 км автошляху "Київ – Одеса" біля села Троїцьке Любашівського району за участю автомобіля "Хюндай Елантра" під керуванням 36-річної жінки.

Кермувальниця, виконуючи маневр, а саме об'їзд собаки, яка вибігла на проїжджу частину, не впоралась з управлінням та здійснила наїзд на металевий відбійник з правого боку. В результаті аварії на місці події загинув її малолітній син 2011 року народження,

– повідомили у поліції.

Сама жінка та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, госпіталізовані до Любашівської лікарні з різними ступенями тяжкості.



Фото з місця ДТП