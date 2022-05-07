На думку Рєзнікова, таким чином США фактично хочуть бути нашими партнерами у перемозі над Росією. Про це він заявив під час єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Він пригадав, події Другої світової війни, коли рішення США вступити у війну проти Гітлера змінило історію. Він також заявив, що як Черчилль тоді переконав США надати допомогу, так сьогодні й Володимир Зеленський переконав Штати надати Україні підтримку.

Міністр оборони також зауважив, що Ленд-ліз – це по суті участь у війні, але без залучення військових.

Ленд-ліз це ще одне підтвердження прийняття рішень в Білому домі, в Капітолії, що вони принципово хочуть бути нашими партнерами в цій перемозі... Ленд-ліз – це, по суті, участь у цій війні, налаштована на перемогу. Прагматизм американців нам з вами відомий – вони точно хочуть перемогти,

– додав Резніков.

Він також підкреслив, що остаточний текст ленд-лізу ми побачимо тоді, коли його підпише Байден. Найбільша його частка всім відома – це озброєння. Але також там може бути фінансування та гуманітарна допомога.

Для чого потрібен ленд-ліз

Він надасть президенту США розширені повноваження щодо оборонної допомоги Україні. Таким чином можна без зайвої бюрократії можна швидко передавати будь-яку зброю – від патронів та танків до літаків і ППО. Тобто Україна подає запит, Білий дім його розглядає й після схвалення одразу передає в Україну. Усі фінансові питання та борги вирішуватимуть вже тоді, коли це буде на часі.

Ленд-ліз для України: що відомо

Палата представників Конгресу США 28 квітня проголосувала за ленд-ліз для України. Рішення підтримали 417 голосами 1 проти виступили лише 10 людей.

Тепер документ повинен підписати Джо Байден. Ходять чутки, що президент США планує це зробити 9 травня – в "особливий" для Росії день.

За словами Володимира Зеленського, програма ленд-лізу допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну на українській території.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак також вважає, що надання ленд-лізу означає, що США впевнені у перемозі України над Росією.

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