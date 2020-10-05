Читаю нову утопію від Кравчука про створення чергової ради за участю вихідців з Донбасу, яка буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ.

Як виходець з Донбасу я не розумію, навіщо плодити всі ці ради та інші завідомо недієздатні органи.

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Хто має право вирішувати долю Донбасу?

Я не бачу, про що взагалі там вести перемовини. Все просто: колаборанти та інші злочинці мають бути покарані, а проблем з мирними мешканцями не виникне, принаймні фатальних. Просто виконуйте закон та не створюйте підстав для винятків та сегрегації – крапка.

Сам факт залучення до нарадчих органів саме виходців з Донбасу – безглуздий та нелогічний

Значить, як гинути на Донбасі – так незалежно від прописки, а як говорити – так місцеві.

Від цієї пропозиції тхне сепаратизмом так само, як і від "лднр".

Я переконаний, що мешканець Львова, Тернополя чи Запоріжжя має таке саме право вирішувати долю Донбасу, які й всі інші. У нас унітарна держава, в якій всі громадяни рівні в правах, якщо хтось забув.