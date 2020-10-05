Рада вихідців з Донбасу не вплине на позицію РФ: Казанський про ініціативу Кравчука
Леонід Кравчук анонсував створення ради вихідців з Донбасу, яка буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ. Проте, за словами представника Донецької області у ТКГ Дениса Казанського, створювати таку раду немає сенсу, тому що вона ніяк не вплине на позицію РФ.
Він зазначив, що проблема російської окупації є очевидною – РФ утримує частину території України і не збирається її віддавати. Після створення такої ради і обговорення відповідних питань, Росія навряд чи піде з української території. Про це Денис Казанський сказав в ефірі 24 каналу.
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Представник Донецької області у ТКГ наголосив, що перш за все проблему треба вирішувати на дипломатичному рівні – це має робити українська влада.
Лише тоді, коли вона (РФ – 24 канал) піде – буде можливість реальної реінтеграції, і можна буде вирішувати конкретні проблеми. Наразі обговорення будуть даремною втратою часу,
– зазначив Денис Казанський.
Що відбувається у ТКГ
Згідно з його інформацією, наразі в ідеях представників України у Тристоронній контактній групі немає розбіжностей. Проте всередині групи є єдина проблема – Росія заблокувала переговори, вона постійно висуває ультиматуми та намагається шантажувати українську сторону, зазначив Казанський.
Від представників ТКГ вимагають того, щоб Верховна Рада приймала чи скасовувала потрібні їй (Росії – 24 канал) закони, хоч це й не компетенція ТКГ. Ми не маємо жодного впливу на Раду і багато разів на цьому наголошували,
– зазначив Денис Казанський.
Також представник Донецької області в ТКГ наголосив, що РФ постійно робить відповідні кроки для заблокування переговорів.
Чим займається Тристороння контактна група
- ТКГ – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії. Її створили як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України. Результат її роботи – Мінські домовленості.
- Вони складаються з безпекового і політичного блоків. Перші 2 пункти передбачають припинення вогню і відведення важкого озброєння сторонами конфлікту.