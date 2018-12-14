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      "Летюче авто" Pop.Up Next – автономний електрокар, здатний пересуватися і по землі, і повітрям

      Автотехнології 1 Читать новость на русском

      Автомобіль, який досі існував лише в уяві його творців та у вигляді ефектної комп'ютерної графіки, вперше постав перед публікою наживо. Компанії Airbus, Audi та Italdesign, які спільно займаються розробкою модульного безпілотника, провели в Амстердамі перші випробування свого летючого таксі. Для експерименту, щоправда, створили вчетверо зменшену копію прототипу.

      Тестовий взірець квадрокоптера успішно здійняв у повітря умовну капсулу з пасажирами та встановив її на наземне шасі. 

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      Відтак автомобіль з кабіною своїм ходом – в автономному режимі – покинув тестовий майданчик.

      Саме за такою схемою, за задумом розробників, аеротаксі працюватиме в реальному житті. 

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Автотехнології Авто
      Джерело: 24 канал
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