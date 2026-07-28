Як українці ставляться до ЛГБТІК+ військових: у Києві презентували результати дослідження

У Києві презентували комплексне дослідження про досвід ЛГБТІК+ військових в Україні. Його результати свідчать, що більшість українців підтримують захист прав ЛГБТ+ військовослужбовців, а також визнають їхній внесок в оборону країни.

Про це 24 Каналу повідомили у громадській організації "Українські ЛГБТ+ військові та ветерани за рівні права".

Як виникла ідея дослідження та скільки людей узяло в ньому участь?

Голова ГО "Українські ЛГБТ+ військові та ветерани за рівні права" Олександр Деменко розповів, що дослідження стало відповіддю на відсутність комплексних даних про становище ЛГБТ+ військових в Україні.

Попри значну кількість ЛГБТ+ людей, які проходять службу, їхній досвід залишається маловивченим і малопомітним для суспільства. Дослідження ставило за мету зробити цю групу видимою, описати її потреби, вразливості та перешкоди під час військової служби,

– пояснив Деменко у коментарі 24 Каналу.

Ветеран зазначив, що загалом дослідження охоплювало кілька компонентів:

1 000 респондентів у загальнонаціональному репрезентативному опитуванні дорослого населення України;

22 глибинні інтерв'ю з ЛГБТ+ військовими;

6 експертних інтерв'ю з фахівцями, які працюють із цією тематикою.

Саме дослідження тривало з жовтня по грудень 2024 року. Загальнонаціональне опитування проводили 15 – 27 листопада 2024 року, а глибинні та експертні інтерв'ю – протягом жовтня – грудня 2024 року.

Які результати масштабного опитування?

Результати комплексного дослідження про досвід ЛГБТІК+ військових в Україні презентували минулого тижня у Києві.

Опитування показало, що українське суспільство вже розуміє важливість рівності для обороноздатності країни:

71,8% опитаних погоджуються, що ЛГБТ+ люди беруть участь в обороні країни та громадській діяльності, так само як і гетеросексуальні люди;

63,3% підтримують прирівняння партнерів і партнерок загиблих ЛГБТ+ військових до членів родини;

63% вважають, що статути ЗСУ мають захищати права ЛГБТ+ військових;

57,4% підтримують компенсацію для військових, які зазнали утисків через сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність;

47,6% респондентів уже бачать зв'язок між захистом прав ЛГБТ+ військових і посиленням Збройних сил України.

Армія стає сильнішою там, де є довіра, повага до прав і безпечне середовище для кожного та кожної. Чим вищий рівень інклюзії у війську, тим більше людей готові служити й залишатися в системі,

– зазначив Олександр Деменко, голова ГО "Українські ЛГБТ-військові за рівні права".

Серед головних висновків дослідження виділяють:

проблеми ЛГБТ+ військових мають системний, а не поодинокий характер;

⁠значна частина труднощів пов'язана із соціальним середовищем, адміністративними процедурами та відсутністю інклюзивних політик;

⁠існує помітний розрив між високою залученістю ЛГБТ+ людей до оборони України та рівнем їхнього формального визнання державою;

покращення умов служби ЛГБТ+ військових є питанням не лише прав людини, а й ефективності військової служби та збереження кадрового потенціалу.

Також у громадській організації "Українські ЛГБТ-військові за рівні права" навели для 24 Каналу й інші цікаві цифри, пов'язані із дослідженням про досвід ЛГБТІК+ військових в Україні:

за міжнародними оцінками, 5 – 10% військовослужбовців можуть належати до ЛГБТ+ спільноти, що за чисельності ЗСУ може означати щонайменше близько 44 тисяч осіб;

об'єднання українських ЛГБТ+ військових має понад 600 учасників (станом на січень 2025 року);

⁠було підтверджено присутність ЛГБТ+ військових щонайменше у 59 підрозділах (станом на липень 2023 року);

"Дослідження поєднало одразу кілька джерел даних, серед яких репрезентативне опитування населення, інтерв'ю з військовими, експертами, аналіз законодавства та медіа, що робить його одним із найбільш комплексних досліджень цієї теми в Україні", – пояснив Олександр Деменко.

В основу чого лягло дослідження?

Цікаво, що дослідження стало основою для освітнього мінісеріалу, який з'явився на платформі Дія.Освіта. Цей проєкт допомагає будувати міцні та згуртовані військові команди, розвінчує поширені міфи про ЛГБТІК+ спільноту та дає чіткі інструкції для захисту прав кожного захисника чи захисниці.

Серіал також пояснює історичні витоки гомофобії, розбирає досвід утисків та дає військовим практичні механізми захисту своїх прав.

Освітній серіал для платформи Дія.Освіта та дослідження створені ГО "Українські ЛГБТ-військові за рівні права" в межах проєкту, що реалізується в партнерстві з громадською організацією "Точка опори ЮА" та за експертної підтримки ГО "Інститут Гендерних Програм" за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні.