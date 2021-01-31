У низці міст Росії 31 січня спалахнули протести на підтримку Олексія Навального. Проте навіть збільшення кількості протестувальників в Москві буде недостатьо для розв'язання задачі, яку ставить перед собою Навальний, а саме – щоб Путін вирішив відступити.

Джерело: Obozrevatel

Внаслідок протестів на підтримку Навального у 2013 році, його перший термін був замінений на умовний. Однак тоді протести були втричі більші, ніж ті, які відбулись 23 січня, розповів колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

До теми Навальний прагне вийти з в'язниці президентом Росії, – Ілля Пономарьов

"Я думаю, що в сучасній Росії ліберальні ідеї – це не дуже перспективна політична конструкція. Дуже важко прийти до влади в країні, спираючись на ліберальну ідеологію", – зазначив він.

За словами Пономарьова, кращим варіантом буде використання у Росії лівих або націоналістичних поглядів.

Навальний виходить із ліберальним і намагається розширитися в соціальний і національний порядок денний зі змінним успіхом. Цей ролик (відео про маєток Путіна – 24 канал) – один із кроків у цей бік,

– сказав зазначив колишній депутат.

Він додав: "Поки акції, які проводять ліві або націоналістичні сили, мобілізують народ по всій країні набагато легше". Водночас Ілля Пономарьов звернув увагу на те, що відео "Палац для Путіна" пробило так звану стіну, тож поки можна лише дивитися, як ситуація розвиватиметься далі.

Важливо! Штаб Навального 19 січня 2021 року опублікував скандальне розслідування про "царський" палац Путіна під Геленджиком. Вже 23 січня обурені відповідним фільмом та затриманням опозиціонера росіяни вийшли на протести.

Протести в російських містах: коротко