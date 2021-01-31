В ряде городов России 31 января вспыхнули протесты в поддержку Алексея Навального. Однако даже увеличения количества протестующих в Москве будет недостаточно для решения задачи, которую ставит перед собой Навальный, а именно – чтобы Путин решил отступить.

Источник: Obozrevatel

В результате протестов в поддержку Навального в 2013 году его первый срок был заменен на условный. Однако тогда протесты были втрое больше, чем те, которые состоялись 23 января, рассказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

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"Я думаю, что в современной России либеральные идеи – это не очень перспективная политическая конструкция. Очень трудно прийти к власти в стране, опираясь на либеральную идеологию", – отметил он.

По словам Пономарева, лучшим вариантом будет использование в России левых или националистических взглядов.

Навальный выходит с либеральным и пытается расшириться в социальную и национальную повестку дня с переменным успехом. Этот ролик (видео об имении Путина-24 канал) – один из шагов в эту сторону,

- сказал бывший депутат.

Он добавил: "Пока акции, которые проводят левые или националистические силы, мобилизуют народ по всей стране гораздо легче". В то же время Илья Пономарев обратил внимание на то, что видео "дворец для Путина" пробило так называемую стену, поэтому пока можно только смотреть, как ситуация будет развиваться дальше.

Важно! Штаб Навального 19 января 2021 года опубликовал скандальное расследование о "царском" дворце Путина под Геленджиком. Уже 23 января возмущенные соответствующим фильмом и задержанием оппозиционера россияне вышли на протесты.

Протесты в российских городах: коротко