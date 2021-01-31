Либеральные идеи Навального не будут иметь успеха в России, – Илья Пономарев
В ряде городов России 31 января вспыхнули протесты в поддержку Алексея Навального. Однако даже увеличения количества протестующих в Москве будет недостаточно для решения задачи, которую ставит перед собой Навальный, а именно – чтобы Путин решил отступить.
Источник: Obozrevatel
В результате протестов в поддержку Навального в 2013 году его первый срок был заменен на условный. Однако тогда протесты были втрое больше, чем те, которые состоялись 23 января, рассказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.
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"Я думаю, что в современной России либеральные идеи – это не очень перспективная политическая конструкция. Очень трудно прийти к власти в стране, опираясь на либеральную идеологию", – отметил он.
По словам Пономарева, лучшим вариантом будет использование в России левых или националистических взглядов.
Навальный выходит с либеральным и пытается расшириться в социальную и национальную повестку дня с переменным успехом. Этот ролик (видео об имении Путина-24 канал) – один из шагов в эту сторону,
- сказал бывший депутат.
Он добавил: "Пока акции, которые проводят левые или националистические силы, мобилизуют народ по всей стране гораздо легче". В то же время Илья Пономарев обратил внимание на то, что видео "дворец для Путина" пробило так называемую стену, поэтому пока можно только смотреть, как ситуация будет развиваться дальше.
Протесты в российских городах: коротко
- После задержания Алексея Навального в аэропорту "Шереметьево" – в ряде российских городов уже 23 января вспыхнули анонсированные штабом оппозиционера протесты. Тогда было задержано более 3,4 тысячи человек. У митингующих возникли жесткие столкновения с силовиками.
- Протесты в России возобновились через неделю – 31 января акции в поддержку оппозиционера прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Хабаровске, Владивостоке и других городах. Всего в Москве задержали 1 167 человек – это самый большой из всех городов.
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