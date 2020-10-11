Вже у понеділок, 12 жовтня, лідер Польщі Анджей Дуда прибуде з офіційним візитом в Україну. Він разом з Володимиром Зеленським відвідає Одесу. Переважно президенти обговорюватимуть економічну співпрацю двох країн.

Що відомо про візит Анджея Дуди

Спершу президент Польщі прибуде до Києва. А вже після цього на нього чекає бізнес-захід, спрямований на інфраструктурну тематику, в Одесі. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Важливо Дуда має шанс на прорив у примиренні з Україною, – колишній президент Польщі

Також Жовква анонсував підписання низки угод, зокрема й щодо нашої морської інфраструктури. За його словами, тематика українсько-польських відносин розширюється на галузь економіки.

Не політикою єдиною

Як пояснив заступник керівника ОП, з огляду на те, що Польща – один найбільших партнерів України у Європі, говоритимуть "не тільки про політику, про історичне минуле, а й про економічні відносини".

Зауважимо, що востаннє Анджей Дуда відвідував Україну у грудні 2017 року. Свій візит він розпочав з поїздки до Харкова, де він разом з тодішнім президентом Петром Порошенком відвідали Меморіал жертвам тоталітаризму.

Зверніть увагу! Відносини між Україною та Польщею погіршилися через трактування подій історичного минулого. Варшава заборонила заперечувати злочини українських націоналістів проти поляків, зокрема Волинську різанину, яку Польща визнала геноцидом.