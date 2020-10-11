Лідер Польщі прибуде до України 12 жовтня: про що говоритимуть президенти
Вже у понеділок, 12 жовтня, лідер Польщі Анджей Дуда прибуде з офіційним візитом в Україну. Він разом з Володимиром Зеленським відвідає Одесу. Переважно президенти обговорюватимуть економічну співпрацю двох країн.
Що відомо про візит Анджея Дуди
Спершу президент Польщі прибуде до Києва. А вже після цього на нього чекає бізнес-захід, спрямований на інфраструктурну тематику, в Одесі. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Важливо Дуда має шанс на прорив у примиренні з Україною, – колишній президент Польщі
Також Жовква анонсував підписання низки угод, зокрема й щодо нашої морської інфраструктури. За його словами, тематика українсько-польських відносин розширюється на галузь економіки.
Не політикою єдиною
Як пояснив заступник керівника ОП, з огляду на те, що Польща – один найбільших партнерів України у Європі, говоритимуть "не тільки про політику, про історичне минуле, а й про економічні відносини".
Зауважимо, що востаннє Анджей Дуда відвідував Україну у грудні 2017 року. Свій візит він розпочав з поїздки до Харкова, де він разом з тодішнім президентом Петром Порошенком відвідали Меморіал жертвам тоталітаризму.