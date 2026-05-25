Лідерка білоруської опозиції Тихановська вперше приїхала до України

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до України з першим офіційним візитом. До Києва вона приїхала на запрошення президента Володимир Зеленський разом зі своєю командою.

Про це сама політикиня повідомила на своїй сторінці у фейсбук.

Що відомо про візит Тихановської до Києва?

Разом із Тихановською до Києва прибула і її команда. На столичному вокзалі білоруську опозиціонерку зустрічав посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор.

Після прибуття до столиці Тихановська відвідала могилу білоруської доброволиці Марії Зайцевої та поклала квіти в пам'ять про неї.

Для мене було дуже важливо почати цей візит саме з вшанування людини, яка віддала життя за свободу України та Білорусі,

– заявила вона.

Голова Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі також зазначила, що Марія Зайцева символізує не лише боротьбу проти диктатури, а й українсько-білоруську солідарність.

Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував візит лідерки білоруської демократичної опозиції Світлани Тихановської до України. Тоді було зазначено, що політикиня прибуде до української столиці на тлі спільних російсько-білоруських військових навчань.

Крім того, варто зазначити, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував українському президенту Володимиру Зеленському зустрітись у будь-якій точці Білорусі чи України. Він сказав, що відкритий до діалогу про українсько-білоруські відносини. Проте, в українському МЗС чітко зазначили, що український лідер буде зустрічатися лише з представниками демократичних сил Білорусі.

Зазначимо, що Світлана Тихановська – лідерка білоруських демократичних сил та одна з головних опоненток Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі 2020 року. Вона стала символом масових протестів проти фальсифікації результатів виборів. Через переслідування з боку білоруських спецслужб політикиня була змушена виїхати з країни. Із 2022 року Тихановська очолює Об'єднаний перехідний кабінет Білорусі та представляє демократичні сили країни на міжнародному рівні