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Lifecell та Vodafone істотно розширять перелік міст з 4G вже до кінця тижня

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З 1 липня діапазон 4G в Україні розшириться
З 1 липня діапазон 4G в Україні розшириться / 5.ua

Одразу два українські мобільні оператори lifecell та Vodafone з 1 липня (у цю неділю) розширюють мобільний інтернет за технологією 4G в діапазоні 1800 МГц в Україні.

Як заявив директор мобільної мережі lifecell Махмут Ерюретен, оператор розширить дію 4G у 232 населених пунктах України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"З 1 липня наша ліцензія починає працювати. Ми готові представляти послуги в 4,5G в 232 населених пунктах України", – повідомив Ерюретен.

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Vodafone Україна теж анонсував запуск мережі 4G в діапазоні 1,8 ГГц вже 1 липня. У найближчу неділю 4G стане доступним для користувачів Vodafone ще у 50 населених пунктах у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Нагадаємо, 4G в Україні запустили 30 березня. Три найбільші мобільні оператори України Lifecell, "Київстар" та "Vodafone-Україна" придбали частоти для розвитку в Україні технології цього покоління зв’язку.

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Теги: Техно 4G Інтернет
Джерело: 24 Канал
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