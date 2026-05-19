Садоводы постоянно ищут способы улучшения структуры почвы и поддержания благоприятных условий для корней, пишет Deccoria.

Помощной натуральной добавкой для голубики является леонардит. Если его добавлять в воду для полива, то он сможет способствовать развитию корней и увеличить доступ питательных веществ.

Что нужно знать о леонардит?

Леонардит – это уникальное органическое вещество, что представляет собой окаменелые остатки древних растений, подвергшихся естественному процессу гумификации. Компонентами являются гуминовая и фульвовые кислоты.

Гуминовые кислоты полезны тем, что улучшают структуру почвы и поддерживают рост микробов, а вот фульвокислоты помогают растениям усваивать питательные вещества из почвы.

Леонардит повышает способность почвы удерживать воду, а это очень важный фактор во время засухи или жары. Для голубики это имеет полезное влияние, поскольку ее корневая система расположена поверхностно и чувствительна к пересыханию и аномальному уровню рН почвы.

Лучше всего голубика себя чувствует в почве с высокой кислотностью. Леонардит только улучшает ее свойства.



Голубику стоит поливать вспомогательным удобрением / Фото Pexels

Каким раствором поливать голубику?

Леонардит используют в жидком виде – как добавку к поливу или как фертигацию (удобрение водой). Голубике такая обработка необходима для поддержания развития корней и улучшения состояния почвы вокруг куста.

Очень важно подпитывать растение этим раствором регулярно, поскольку один полив не сможет привести к обильному плодоношению на растениях.

Препарат нужно растворить в воде и использовать для полива под корень в небольших дозах. Это поможет улучшить качество почвы и функцию корней.

Однако дачникам следует помнить, что голубика требует кислой, хорошо дренированной почвы, регулярного полива и солнечного места.

Какое еще натуральное удобрение можно использовать?

Interia Kobieta пишет, что полезной для голубики считается кофейная гуща. Благодаря ей можно наполнить кусты азотом, калием и магнием, которые способствуют развитию листьев и молодых побегов. Питательные вещества начнут входить в почву постепенно, поддерживая стабильный рост куста в течение всего сезона.

Если регулярно добавлять кофейную гущу, то можно улучшить структуру почвы и поддерживать активность микроорганизмов, ответственных за образование гумуса. Благодаря этому высыхание почвы замедлится, а кусты голубики станут более устойчивыми к засухе.

Приготовить удобрение достаточно просто. Достаточно лишь развести 2 столовые ложки гущи в литре воды и оставить на несколько часов. Перед использованием раствор следует перемешать и нанести на почву вокруг куста. Применять это удобрение рекомендуется каждые 2 недели с весны до середины лета.

Новые удобрения на основе дрожжей могут увеличить размер и улучшить вкус клубники, стимулируя более быстрый рост кустов. Йод и натуральные удобрения, такие как навоз и компост, повышают иммунитет клубники и улучшают плодородие почвы.

Британский садовод рекомендует использовать кофейную гущу в качестве подкормки для гортензий, поскольку она обеспечивает азот и подкисляет почву. Гортензии требуют регулярного полива, хорошего дренажа и правильного освещения во избежание проблем в летний период.