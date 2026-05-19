Садівники постійно шукають способи покращення структури ґрунту й підтримки сприятливих умов для коренів, пише Deccoria.

Помічною натуральною добавкою для лохини є леонардит. Якщо його додавати до води для поливу, то він зможе сприяти розвитку коренів та збільшити доступ поживних речовин.

Що потрібно знати про леонардит?

Леонардит – це унікальна органічна речовина, що являє собою скам'янілі залишки древніх рослин, які зазнали природного процесу гумифікації. Компонентами є гумінова та фульвові кислоти.

Гумінові кислоти корисні тим, що покращують структуру ґрунту й підтримують ріст мікробів, а от фульвокислоти допомагають рослинам засвоювати поживні речовини з ґрунту.

Леонардит підвищує здатність ґрунту утримувати воду, а це дуже важливий фактор під час посухи чи спеки. Для лохини це має корисний вплив, оскільки її коренева система розташована поверхнево й чутлива до пересихання та аномального рівня рН ґрунту.

Найкраще лохина себе почуває у ґрунті з високою кислотністю. Леонардит лише покращує його властивості.



Яким розчином поливати лохину?

Леонардит використовують у рідкому вигляді – як добавку до поливу чи як фертигацію (удобрення водою). Лохині така обробка необхідна для підтримки розвитку коренів та покращення стану ґрунту навколо куща.

Дуже важливо підживлювати рослину цим розчином регулярно, оскільки один полив не зможе призвести до рясного плодоношення на рослинах.

Препарат потрібно розчинити у воді й використовувати для поливу під корінь у невеликих дозах. Це допоможе покращити якість ґрунту та функцію коренів.

Проте дачникам слід пам’ятати, що лохина потребує кислого, добре дренованого ґрунту, регулярного поливу й сонячного місця.

Яке ще натуральне добриво можна використати?

Interia Kobieta пише, що корисною для лохини вважається кавова гуща. Завдяки ній можна наповнити кущі азотом, калієм та магнієм, які сприяють розвитку листя й молодих пагонів. Поживні речовини почнуть входити у ґрунт поступово, підтримуючи стабільний ріст куща впродовж всього сезону.

Якщо регулярно додавати кавову гущу, то можна покращити структуру ґрунту й підтримувати активність мікроорганізмів, що відповідальні за утворення гумусу. Завдяки цьому висихання ґрунту уповільниться, а кущі лохини стануть стійкішими до посухи.

Приготувати добриво досить просто. Достатньо лише розвести 2 столові ложки гущі у літрі води й залишити на кілька годин. Перед використанням розчин варто перемішати й нанести на ґрунт навколо куща. Застосовувати це добриво рекомендовано кожних 2 тижні від весни до середини літа.

