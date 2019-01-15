15 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

15 січня 2019 року відзначається день Сильвестра або Куряче свято. З цього дня посилюються морози, однак дні стають довшими. Зазвичай, 15 січня починаються сильні хуртовини. У народі святий Сильвестр відомий, як покровитель домашньої птиці.

Іменини сьогодні святкують: Кузьма, Марк, Петро, Сергій.

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Народні прикмети на 15 січня:

– Якщо у морозний день півні почнуть рано співати – чекайте відлиги.

– Сорока шукає притулок серед житла – буде заметіль.

– Якщо ввечері 15 січня на небі з'являться хмари – до зміни погоди.

– Місяць на небі яскравий і з гострими рогами, то на наступний день буде вітряна погода.

– Якщо півень заспівав пізно ввечері – чекайте зміни погоди.

Що можна робити 15 січня

1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 15 січня

1. На Сильвестра бажано утриматися від споживання м'яса. Особливо це стосується птиці. Прикмети свідчать, що робиться це, щоб не випустити з оселі щастя.

2. Не можна 15 січня стригти волосся, адже воно не буде рости. Детальніше, коли можна стригти волосся – читайте за посиланням.