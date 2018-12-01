1 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 1 грудня
Що можна і не можна робити 1 грудня / www.google.com.ua

1 грудня 2018 року вшановують пам'ять святих мучеників Романа і Платона. У давнину святим молилися для матеріального добробуту. Вранці перед початком роботою та справами обов'язково йшли в церкву, оскільки вірили, що після цього в родині будуть водитися гроші.

Сьогодні перший день календарної зими. В народі кажуть, що Платон та Роман кажуть зиму нам. Якою погода буде цього дня, такою залишиться протягом усієї зими. Також цього дня щорічно відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом та День працівників прокуратури України. 

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Іменини 1 грудня святкують: Микола, Платон, Роман.

Народні прикмети на 1 грудня:

– Якщо 1 грудня на вулиці тепло – зима буде м'якою.

– Якщо погода протягом дня дуже швидко змінюється, то зима буде мінливою.

Що можна робити 1 грудня

1. По можливості, давайте жебракам милостиню, даруйте їм предмети побуду та одяг, який вам більше непотрібний.

що не можна робити 1 грудня
1 грудня святкують Романа та Платона

2. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваші мандри будуть вдалими та щасливими.

Що не можна робити 1 грудня

1. Цього дня категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.

2. Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливішими.

Теги: LifeStyle Новини культури Подорожі Традиції
Джерело: 24 канал
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