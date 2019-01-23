23 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 січня 2019 року вшановується пам'ять святого Григорія. Природні явища цього дня, вказують на погоду майбутнього літа. Від цього дня господарі поступово починали планувати весняні справи.

Також 23 січня відзначають День почерку або День ручного письма. Відповідне свято заснували з метою нагадати всім про унікальність письма та про неповторність почерку кожної людини.

Читайте також: Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині

Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Григорій, Макар, Павло.

Народні прикмети на 23 січня:

– На деревах видно іній – літо буде прохолодним і непогожим.

– Якщо цього дня дме вітер з півдня, то у червні будуть часто йти грози і дощі.

– Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.

– "Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба".

– Перша крапля на день Григорія обіцяє тепле літо.

– Якщо цього дня сонячно і сухо – літо теж буде посушливим і спекотним.

Що можна робити 23 січня

1. Якщо на Григорія приготувати страви з м'яса, то ви увесь рік будете щасливими.

Що не можна робити 23 січня

1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.