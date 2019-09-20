34-річна Даша Астаф'єва відверто зізналася, чому не може завагітніти

Секс-символ українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва, яка вже декілька років зустрічається з бізнесменом Артемом Кімом, розповіла про те, що сімейні проблеми не скінчилися і, попри бажання завести дітей, наразі завагітніти не може.

Про це Даша розповіла в інтерв'ю "Зірковий шлях" на каналі "Україна". Зірка зізнається, що через судову тяганину і проблеми пов'язані з Артемом Кімом (чоловіка винуватили в розкраданні двадцяти семи мільйонів гривень з держбюджету), вони досі не зіграли весілля та не можуть стати батьками. Головною причиною цього, на думку Астаф'євої, є стрес, нервовий стан і депресія.

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Ми думаємо, що весілля буде. Це все ж така справа, вона не робиться, коли у тебе є якісь проблеми. Наші сімейні проблеми не скінчилися. Мені здається, що навіть наша сім'я не поповнюється, тому що це стан стресу, стан очікування чогось страшного, він вже дуже зморив мене і Артема,

– прокоментувала Даша.

Однак Даша Астаф'єва не приховує того, що мріє про материнство та весілля. "Мені б дуже хотілося, щоб наша сім'я стала більшою, і це перше, чого мені хочеться. Мені не хочеться весілля, мені не хочеться вбрань, мені хочеться, щоб наша сім'я стала більшою, і щоб проблеми закінчилися. Зараз мені набагато краще, я зрозуміла: якщо не візьму себе в руки – мене просто не буде", – пояснює 34-річна артистка.



Даша Астаф'єва і Артем Кім

Що відомо про кримінальну справу бойфренда Даші Астаф'євої?Вже понад 6 років правоохоронці розслідують справу за участю бізнесмена Артема Кіма. У серпні 2017-го детективи НАБУ спільно із САП провели його затримання. За даними слідства, Артем Кім, який є сином колишнього гендиректора НАЕК "Енергоатом" і Південно-Української АЕС Віссаріона Кіма, причетний до розкрадання 27 мільйонів гривень з підприємств.



Саме таку суму згодом вимагали судді, як заставу, однак Артем Кім відмовився сплачувати її, заявивши, що не володіє такими грошима. Згодом Даша Астаф'єва зізналась, що вона з коханим живе виключно на її гроші, адже чоловік через кримінальну справу ніде не працює.

Також в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Астаф'єва додала, що раніше чоловіків цікавили лише її гроші і не бачила у цьому помилки.

"Дев'яносто відсотків моїх чоловіків – це були... альфонси. Сьогодні я цього не можу приховувати. Але я сама у цьому винна, бо, мені здавалося, що я ось така хороша, так багато працюю, мені ж треба кудись витрачати ці гроші. Але зараз я розумію, якого масштабу ця помилка", – згадала співачка.