4 грудня відзначають православне свято Введення у храм Пресвятої Богородиці (Введення в Храм Пресвятої Діви Марії). Це велике християнське богородичне свято. Інша назва цього свята – Третя Пречиста.

Історія свята і назви Введення у храм Пресвятої Богородиці

Саме в цей день Богородицю привели до церкви, щоб вона служила Господу. Тоді Марії було всього три роки і первосвященик увів дитину туди, куди зазвичай діти не заходили.

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З тих пір всього лише раз на рік, 4 грудня, Діва Марія могла входити в Святая Святих. Переказ свідчить, що батьки довго не могли мати дітей, тому пообіцяли Богу, що коли чудо трапиться – вони віддадуть дитину йому в служіння.



Введення у храм Пресвятої Богородиці: історія свята

У трирічному віці батьки стримали свою обіцянку і привели в храм в Єрусалим. Йти довелося пішки три дні. Марія сама увійшла в храм по п'ятнадцяти сходинками, а потім первосвященик відвів дівчинку в Святая Святих, куди не могли входити звичайні люди. Всі присутні в храмі були здивовані цією подію. Марія залишилася в храмі допомагати, а її батьки повернулися додому.

Від дитинства до вознесіння на небо земне життя Діви Марії покрите безліччю таємниць. Але в багатьох писаннях збереглися спогади про те, що Пресвята Діва з самого дитинства служила Самому Богу, а охороняв її Архангел Гавриїл.

Традиції свята Введення в Храм Пресвятої Діви Марії

В цей день рибалки поспішали зробити останню риболовлю, адже коли лід зміцніє, риба буде вже несмачною. У цей день дозволялося вживати трохи риби, соняшникової олії і церковного вина.

В цей день, не дивлячись на пост, влаштовували розкішні ярмарки. Починалися катання на санках.

Народні прикмети свята Введення в Храм Пресвятої Діви Марії

- Вважається, що з настанням свята зима приходить на землю і остаточно вступає в свої права.

- Якщо в день Введення в Храм Пресвятої Богородиці буде морозно, то зима буде м'якою. Діє прикмета і навпаки: якщо 4 грудня ще тепло, то зима буде лютою.



Введення в Храм Пресвятої Діви Марії: народні прикмети

- До свята Введення часто річки вже сковував перший лід.

- Вважалося, що до 4 грудня ходити по льоду ще небезпечно, а ось після лід вже стає досить міцним.

- Щоб рік провести вдало, а взимку не хворіти, наші предки обов'язково вітали братів Морозів, але ось тільки робити це повинна була не вся сім'я, а тільки її господар.

- Вважалося, що в цей день вода стає приворотною, тому дівчата давали напитися хлопцям, які їм подобалися.

- Наші пращури говорили, що на Введення земля відпочиває, тому копати в цей день категорично заборонялося.

- У цей день наші пращури ходили в гості. Якщо першою зайде жінка – до невдачі, а ось чоловік обіцяли господарям будинку багатства і сите життя.

Що не можна робити у Введення у храм Пресвятої Богородиці

У свято Введення у храм Пресвятої Богородиці не можна сильно веселитися, церква не вітає подібного. До того ж, незважаючи на те, що Введення в храм Пресвятої Богородиці – це будній день, всі віруючі намагаються піти в церкву з ранку. А якщо такої можливості немає, то постарайтеся зробити це ввечері.



Введення у храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити в цей день

Крім цього у Введення у храм Пресвятої Богородиці не можна займатися важкою роботою. Як і в будь-яке інше подібне свято не можна прибирати, прати, шити. Так, 4 грудня не можна відмовляти у милостині тим, хто цього потребує.

Так само, у цей день категорично забороняється укладати шлюби. Цього не можна робити під час усього Різдвяного посту, але в день Введення в храм Пресвятої Богородиці особливо. Хрестити дітей у цей день дозволяється.