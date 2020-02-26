56-річний Ніколас Кейдж закрутив роман зі значно молодшою дівчиною, – ЗМІ

Голлівудський актор Ніколас Кейдж у 56 років приділяє велику увагу особистому життю. Після невдалого 4-денного шлюбу його помітили у супроводі таємничої незнайомки.

Як повідомляє The Daily Mail, перший вихід ймовірної пари відбувся у суботу, 22 лютого. Близько 13 години Ніколас Кейдж у супроводі чарівної брюнетки приїхав на кладовище у Новому Орлеані. Саме там, за даними ЗМІ, актор придбав гробницю ще у 2010 році.

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Для буденного виходу Ніколас Кейдж обрав досить брутальний образ: шкіряні штани з курткою та білу футболку. Такого ж стилю дотрималась і ймовірна обраниця голлівудського ловеласа, яка доповнила look взуттям на підборах і прикрасами. Пара трималась за руки, що і спровокувало чутки про новий роман. Однак наразі Ніколас Кейдж не прокоментував новин західних ЗМІ та не розсекретив ім'я чарівної азіатки.



Ніколас Кейдж закрутив новий роман / The Daily Mail

Що відомо про особисте життя Ніколаса Кейджа?Голлівудського актора Ніколаса Кейджа з легкістю можна назвати ловеласом. Вперше до вівтаря він пішов у 1995 році. Його обраницею стала Патриція Аркетт. Однак вже за 6 років пара оголосила про розлучення, не коментуючи причин.



Та невдалий досвід аж ніяк не повпливав на актора, тому він вдруге наважився одружитись. Ніколас Кейдж закохався у Лізу Марію – доньку легендарного співака Елвіса Преслі. Подружжя раптово розлучилось у 2004 році. З того часу актор мав тривалий роман з офіціанткою Еліс Кім. Дівчина не стала його офіційною дружиною навіть після народження єдиного сина Кал-Ела Каппола.



Наступною жінкою в житті 56-річного Ніколаса Кейджа стала візажистка Еріка Койке. Пара закрутила роман під час поїздки до Пуерто-Ріко, у квітні 2018 року. Після весілля Ніколас Кейдж зізнався, що Койке водночас зустрічалась ще з одним чоловіком та хитрістю уклала з ним шлюб у Лас-Вегасі. Сама Еріка це спростовує, а очевидці їхнього спонтанного весілля розповідали, що американка навіть відмовляла Ніколаса йти до вівтаря. Вона захотіла отримати компенсацію від екскоханого, адже навіть 4-денний шлюб не звільняє його від поділу майна. Офіційно вони розлучились 4 червня 2019 року.