71-річна Ніна Матвієнко енергійно станцювала зі своєю внучкою: чарівне відео

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Ніна Матвієнко з донькою Тоньою
Ніна Матвієнко з донькою Тоньою / tv.ua

Українська співачка Ніна Матвієнко вкотре доводить, що вік – не перешкода для розваг. 71-річна артистка енергійно станцювала зі своєю 3-річною внучкою, названою на її честь.

Чарівним сімейним відео поділилась донька народної артистки України – Тоня Матвієнко, яка є активним Instagram-блогером. Зіркова матуся вкотре похизувалась сімейною ідилією, показавши святкові посиденьки.

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На відео видно, як 71-річна Ніна Матвієнко ритмічно танцює зі своєю внучкою. Артистка тримає малечу за руки та разом із нею підстрибує. Окрім цього, Ніна Матвієнко дала імпровізований урок танцю для маленької Антоніни, яка не стримувала свого захвату від енергійної розваги та намагалась втілити поради зіркової бабусі.

Своєрідний хореографічний майстер-клас 71-річна зірка зробила на кухні. Акомпанував запальним танцям Арсен Мірзоян, який награвав мелодію на губній гармошці. При цьому співачка Тоня Матвієнко їла салат та споглядала за розвагами. 

Зазначимо, що співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян одружились у 2017 році. За рік до цього у зіркової пари народилась донька, яку, за сімейною традицією, назвали Антоніною. Окрім цього, подружжя виховує ще одну доньку зірки – Уляну, яка, ймовірно, знімала запальні танці своїх родичів. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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