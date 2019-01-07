7 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

7 січня 2019 року християни відзначають народження Ісуса Христа. Різдво Христове вважається другим великим святом після Великодня. Вважається, що як ви проведете Різдво, таким і буде увесь майбутній рік. У Різдво ми вітаємо один одного словами "Христос народився!" і відповідаємо на ці слова "Славімо Його!".

Різдво у серцях людей посідає особливе місце, адже це свято любові, тепла, віри, злагоди та щастя. Цього дня прийнято ходити в гості і приймати в себе гостей частуючи усілякими смаколиками. Людина, що народилася в Різдво, буде щасливою. В якості талісмана рекомендують носити яшму.

Читайте також: Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців

Народні прикмети на 7 січня:

– Якщо на Різдво ви втратите якусь річ, то вас можуть чекати збитки протягом року.

– На небі багато зірок – рік буде багатим.

– Якщо знайдете річ – чекайте фінансової винагороди.

– На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.

– Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили чай чи каву (спиртне сюди не враховується), то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.

– Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.

Що можна робити 7 січня

1. Одягайте у цей святковий час світлий та новий одяг.

Що не можна робити 7 січня

1. Не можна прибирати і займатися хатніми справами.

2. У цей святий день в жодному випадку не дозволяється лаятися та кричати.

3. Не можна у Різдво переїжджати до іншої оселі.