7 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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7 січня 2019 – свято Різдво Христове 2019 в Україні, що не можна робити 7 січня 2019
Що можна і не можна робити 7 січня / 24 канал

7 січня 2019 року християни відзначають народження Ісуса Христа. Різдво Христове вважається другим великим святом після Великодня. Вважається, що як ви проведете Різдво, таким і буде увесь майбутній рік. У Різдво ми вітаємо один одного словами "Христос народився!" і відповідаємо на ці слова "Славімо Його!".

Різдво у серцях людей посідає особливе місце, адже це свято любові, тепла, віри, злагоди та щастя. Цього дня прийнято ходити в гості і приймати в себе гостей частуючи усілякими смаколиками. Людина, що народилася в Різдво, буде щасливою. В якості талісмана рекомендують носити яшму.

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Народні прикмети на 7 січня:

– Якщо на Різдво ви втратите якусь річ, то вас можуть чекати збитки протягом року.

– На небі багато зірок – рік буде багатим.

– Якщо знайдете річ – чекайте фінансової винагороди.

– На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.

– Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили чай чи каву (спиртне сюди не враховується), то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях. 

– Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості. 

Що можна робити 7 січня

1. Одягайте у цей святковий час світлий та новий одяг. 

Що не можна робити 7 січня

1. Не можна прибирати і займатися хатніми справами.

2. У цей святий день в жодному випадку не дозволяється лаятися та кричати.

3. Не можна у Різдво переїжджати до іншої оселі. 

Теги: Новини культури Різдво LifeStyle Традиції
Джерело: 24 канал
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