7 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
7 січня 2019 року християни відзначають народження Ісуса Христа. Різдво Христове вважається другим великим святом після Великодня. Вважається, що як ви проведете Різдво, таким і буде увесь майбутній рік. У Різдво ми вітаємо один одного словами "Христос народився!" і відповідаємо на ці слова "Славімо Його!".
Різдво у серцях людей посідає особливе місце, адже це свято любові, тепла, віри, злагоди та щастя. Цього дня прийнято ходити в гості і приймати в себе гостей частуючи усілякими смаколиками. Людина, що народилася в Різдво, буде щасливою. В якості талісмана рекомендують носити яшму.
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Народні прикмети на 7 січня:
– Якщо на Різдво ви втратите якусь річ, то вас можуть чекати збитки протягом року.
– На небі багато зірок – рік буде багатим.
– Якщо знайдете річ – чекайте фінансової винагороди.
– На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.
– Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили чай чи каву (спиртне сюди не враховується), то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.
– Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.
Що можна робити 7 січня
1. Одягайте у цей святковий час світлий та новий одяг.
Що не можна робити 7 січня
1. Не можна прибирати і займатися хатніми справами.
2. У цей святий день в жодному випадку не дозволяється лаятися та кричати.
3. Не можна у Різдво переїжджати до іншої оселі.