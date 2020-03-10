Адвокати Гарві Вайштейна просять для продюсера п'ять років ув'язнення

Скандального голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна визнали винним у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні. Завтра, 11 березня, суд має винести остаточний вирок Вайнштейну. Його адвокати просять для підзахисного п'ять років ув'язнення.

Після судового засідання 24 лютого 2020 року продюсера арештували. Незабаром Гарві відправили до лікарні, де йому провели операцію на серце. У зв'язку з віком та станом здоров'я Вайнштейна, його адвокати просять мінімальний термін ув'язнення – п'ять років. Про це повідомляє видання Reuters.

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Гарві Вайнштейн відзначився своєю участю у секс-скандалах. Проте американського продюсера визнали винним лише у двох справах: примусовому оральному сексі з колишньою асистенткою Project Runway Мімі Хейлі та зґвалтуванні акторки Джесіки Манн. Інциденти трапилися в 2006 та 2013 роках. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує від 5 до 25 років ув'язнення.

Оскільки Гарві вже 68 років і його здоров'я не в найкращому стані, захисники продюсера просять для нього мінімальний термін арешту.

Будь ласка, прийміть цей лист, як наше прохання до суду ув'язнити пана Вайнштейна на п'ять років позбавлення волі,

— йдеться в листі трьох адвокатів продюсера.

Відомо, що минулого тижня прокуратура Нью-Йорка заявила, що впливовий продюсер має отримати тюремний термін, який відображатиме його "довічне насильство по відношенню до інших", а не лише засудження за сексуальне насильство над двома жінками.

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Зазначимо, секс-скандал за участю Вайнштейна спалахнув у 2017 році. Тоді понад 100 жінок звинуватили його у сексуальних домаганнях. Офіційно продюсеру висунули лише три звинувачення, а потім відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам Гарві будь-яку провину заперечує.



Жертви сексуальних домагань Гарві Вайнштейна / Інфографіка 24 Канал