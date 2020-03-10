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Алекс Родрігес привітав Дженніфер Лопес із річницею заручин: зворушливе відео

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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @arod

Відома голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес рік тому заручилася із колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом. Вчора, 9 березня, зіркова пара відзначила річницю з того дня, коли вони вирішили одружитися. Алекс привітав кохану та поділився зворушливим роликом.

Коханий Дженніфер неймовірний романтик. На своїй сторінці в інстаграмі чоловік поширив відео, на якому показав, як робив пропозицію, спільні світські виходи, захопливі кадри з подорожей, обійми, поцілунки, фото з концертів Лопес. І все це було під пісню Марвіна Гея My Girl.

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Чоловік написав дуже чуттєве привітання, в якому висловив все своє кохання до жінки та захоплення нею.

Це сталося рік тому на Багамах. Ми були на пляжі, я опустився на одне коліно і поставив тобі запитання… Ти сказала: "Так". Дженніфер, кожна мить, проведена з тобою, – це благословення. Ти мій найкращий друг, моє натхнення, приклад для наслідування. Мені так пощастило бути з тобою. Спасибі, що зробила моє життя кращим. Я кохаю тебе,
– підписав ролик Родрігес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 

Дженніфер не залишилася осторонь та відповіла коханому не менш ніжними та щирими словами.

Це була мрія та, водночас, захоплююча реальність. Кожен день із тобою – це прекрасна пригода. Найкраще ще попереду,
– написала Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові романи Дженніфер Лопес
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