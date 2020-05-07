Андре Тан назвав 10 жіночих речей, які дратують чоловіків

У час карантину Андре Тан залюбки ділиться з прихильницями фешн-порадами. Та днями він по-особливому проаналізував гардероб жінок та назвав 10 речей, які точно не подобаються чоловікам. Що саме викликає роздратування – дізнавайтесь у матеріалі.

Занадто приталені речі чи навпаки oversize – часто жінки у прагненні здивувати своїх обранців роблять чималі помилки у підборі одягу. Тому Андре Тан проаналізував, які саме жіночі речі не викликають захват у чоловіків та розмістив рекомендації на інстаграм-сторінці. Звісно, це не означає, що потрібно все викидати у смітник, однак звернути увагу на список все ж цікаво.

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Лідирують у своєрідному рейтингу такі улюблені дівчатами mom-джинси. Чоловіки ж вважають їх зовсім не сексуальними, оскільки вони можуть зіпсувати навіть ідеальну фігуру.



Що чоловіків дратує в жіночому гардеробі / Пресслужба Андре Тана

Одяг oversize. Так, поки це вбрання є трендовим та буквально захопило всі вулиці світу, саме об'ємні речі викликають у багатьох чоловіків думки на кшталт: "На виріст чи що?", "Чому вона не дивиться на свої форми?", "Їй є, що приховувати за цим мішком?"



Одяг oversize – не найкращий вибір для першого побачення / Пресслужба

Уггі. Безумовно, вони зручні, теплі, комфортні, але жіночність і уггі – це поняття не поєднані.

Великі сумки. Чоловіки самі не проти цього аксесуара, але така сумка у дівчини, особливо тендітної красуні, асоціюється з мішком для речей.

Уггі та велика сумка очима чоловіків / Пресслужба Андре Тана

Легінси тільки для ідеальної фігури і рівної пружної шкіри! Жодних винятків!

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Одяг в стилі гранж, або ж рваний. Він викликає у багатьох чоловіків обурення.



Одяг в стилі гранж / Pinterest

Це Спарта! Саме так хочеться крикнути чоловікам, побачивши дівчину в сандалях-гладіаторах.



Сандалі-гладіатори вже давно не в тренді​ / Пресслужба

Рожевий у стилі Барбі. Цей дівочий колір дратує неймовірно! Особливо, якщо мова йде про total pink.



Одяг в стилі Барбі / Pinterest

Будь-яке взуття на дуже високих підборах з платформою. Воно у поєднанні навіть з найскромнішим верхом виглядає вульгарно і агресивно.



Взуття на високих підборах / Пресслужба

Ультра коротка спідниця або шорти, які ледве справляються з прикриттям. Так, більшість чоловіків з побоюванням дивляться на дівчат в ультра-міні.



Ультракороткі вбрання лякають чоловіків / Пресслужба