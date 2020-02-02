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Андре Тан розповів, які речі допоможуть жінкам виглядати стрункіше

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Андре Тан дав поради українським красуням / Instagram / @andre_tan_official

Чи не всі красуні після новорічних свят повертаються до свого буденного ритму та шукають способи, як виглядати стрункіше. Тренування і дієти, звісно, дають результат, але не миттєво. А от дизайнер Андре Тан розповів, які речі допоможуть приховати зайві кілограми.

Модельєр вже давно є своєрідним фешн-гуру в Україні, адже одяг від Андре Тана носять чимало зіркових модниць, а його поради впливають на стиль тисяч українок. Тому дизайнер не тільки ділиться своїм досвідом на майстер-класах, але й активно веде свій інстаграм-блог. Днями на сторінці Андре Тана з'явився черговий допис, у якому він розповів, як виглядати стрункою після новорічних свят. 

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"Як схуднути без дієт або позбутись зайвих кілограмів? Як виглядати стрункою, якщо за новорічні свята ви наїли "рятувальне коло"? Є три "фішки", які повинна знати кожна жінка", – поділився Андре Тан. 

Монохромні образи

За словами дизайнера, головним трендом сезону є монолуки. Вбрання однакового кольору не тільки додає розкоші образу, але й може допомогти приховати зайві кілограми. 

"Ідеально приховують зайві кілограми монолуки, коли ви одягнені в одній кольоровій гамі. Самі подумайте, це ж добре, коли вам не треба заморочуватись і підбирати щось до чогось. Все купили в одній гамі, можна, щоб 2-3 відтінки відрізнялись, і ви будете "Міс стрункість року", – розповів Андре Тан.

Біла сорочка

Колись легендарний Карл Лагерфельд говорив: "Якщо ви запитаєте мене, що я понад усе хотів би створити в моді, я б відповів: "Білу сорочку". Для мене сорочка – основа усього. Все решта приходить потім". Такої ж думки і Андре Тан, який радить внести цей елемент гардеробу у базові речі. А у поєднанні з легінсами, джинсами чи спідницею-олівцем сорочка завжди допоможе приховати зайву вагу.

Сорочка. Рукави можна закотити, зробити її більше oversize і трішки відкинути назад. З вузькими легінсами, спідницею-олівцем чи джинсами це завжди виглядає добре. Тому мінус 10 років і мінус 10 кілограмів вам точно забезпечено,
– зазначив Андре Тан. 

Чорний костюм

Окрім цього, як переконує дизайнер, "чорний костюм з підплічниками і штани зі стрілками дозволять вам їсти все, що завгодно". 

До теми: Що Андре Тан рекомендує одягати модницям: тренди і антитренди в зимовому одязі

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Стиль і мода Поради
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