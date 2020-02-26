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Андрій Данилко зізнався, що мав роман зі своєю колегою

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Андрій Даникло / Пресслужба

Знаменитий співак та незмінний суддя Національного відбору Євробачення Андрій Данилко зазвичай не афішує свого особистого життя та уникає відповідних тем під час спілкування з журналістами. Однак днями він зробив виняток і відверто зізнався, що мав роман зі своєю колегою Інною Білоконь.

Артист став запрошеним гостем популярного шоу "Слава+", яке виходить ютуб-каналі "Люкс ФМ". Під час спілкування зі Славою Дьоміним Андрій Данилко не оминув питань про своє життя, телевізійні проєкти та кар'єру, а також розповів, що мав романтичні стосунки зі своєю колегою по сцені Інною Білоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки. Сталось це у рубриці "Збреши Славі".

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Цікаво, що раніше артистам вже приписували роман, однак тоді вони відмовлялись коментувати чутки. І хоч побудувати стосунки зіркам не вдалось, Андрій Данилко зазначив, що талановита акторка Інна Білоконь залишається його близьким другом. Артист ексклюзивно для шоу згадав, як відбулась їхня перша зустріч. 

Інка залишилася єдиним другом з того часу.Наша зустріч – це була повна антипатія. Я думав: "Боже, що це?" І такої ж думки була вона. Вона була красунею, а я – красень, як Селена Гомес і Джастін Бібер. У неї була спідниця-тетянка, турецький светр, міліровка… І я теж був красенем, спеціально одягав більші куртки, щоб більшим здаватись, бо без них я худим був, реально швабра,
– поділився Андрій Данилко. 

Наразі артист продовжує співпрацю з Інною Білоконь, а їхній тандем Вєрки Сердючки та мами став шалено популярним як в Україні, так і за її межами. Андрій Данилко всюди виступає зі своєю колегою та з'являється з нею на світських заходах. Окрім цього, вони залюбки проводять час разом та їздять на відпочинок. 

Також Андрій Данилко відверто зізнався, що не може уявити собі звичного сімейного життя. Тому будував би стосунки, проживаючи у двох квартирах. 

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"Я, наприклад, не міг би ділити житлову площу з кимось. Тому, якщо були б стосунки, ідеально було б мати дві квартири поряд. Як готельний варіант", – додав він. 

Ще більше подробиць від Андрія Данилко дивіться у випуску шоу "Слава+": відео

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Зіркові романи Новини LifeStyle
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