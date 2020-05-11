Анджеліна Джолі зізналася, як змінила її смерть матері: Я почала ставати іншою людиною

З нагоди Дня матері голлівудська акторка пригадала, як позначилася на ній втрата найближчої людини. Мати Анджеліни Джолі померла, коли доньці було 32 роки, а відсутність її любові змінювала зірку рік за роком.

Мати акторки Маршелін Бертран померла 2007 року від раку. Навіть через багато років Анджеліна Джолі зізнається, що смерть матері стала найбільш поворотним моментом у її житті. У блозі для The New York Times вона розповіла, чому жінці так і не вдалося здобути популярність після кількох успішних ролей та як її втрата позначилася на іменитій доньці.

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Анджеліна Джолі народилася у родині успішного актора Джона Войта та Маршелін Бертран, якій так і не судилося досягнути голлівудського успіху. Попри те, що шлюб батьків тривав менше десяти років, мати була змушена відмовитися від кар'єри акторки, адже у 26 років вона залишилася з двома дітьми одна: "Зрада батька зруйнувала її віру в сімейний союз, але не в силу материнства. Вона відмовилася від своєї кар'єри, коли зрозуміла, що виховує двох дітей від "знаменитого колишнього", який кинув тінь на її життя".



Вагітна Анджеліною Джолі Маршелін Бертран з чоловіком та сином / Фото: The New York Times

Так, мати Маршелін Бертран відіграла головну роль у її житті, а смерть найближчої людини від раку спровокувала Джолі піклуватися про своє здоров'я. У ході обстеження медики встановили, що вона може перенести онкологічні захворювання у майбутньому. Тоді зірка вирішила, що не повинна прирікати своїх дітей на страждання, які відчула вона сама після втрати матері.

Я втратила маму досить рано. І зараз, озираючись назад, розумію, наскільки сильно її смерть змінила мене. Це не сталося раптово. Просто поступово, рік за роком, я почала ставати іншою людиною. Втратити любов матері та її обійми – те ж саме, що зірвати з себе захисний покрив,

– пояснила Анджеліна Джолі.



Анджеліна Джолі з матір'ю / Фото з відкритих джерел