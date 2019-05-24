Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися

Мода – циклічна. З приходом нового сезону дизайнери і спеціалісти фешн-індустрії заявляють про кардинально інші новинки, якими треба поповнювати свій гардероб. Але не менш актуальними для модниць є тема антитрендів. Адже саме ця інформація допоможе позбутися від речей, які здешевлять стильний образ. LifeStyle 24 підготував для вас матеріал про речі, від яких негайно потрібно позбутися влітку 2019.

Подейкують, що найкраща пора проявити своє почуття стилю – це осінь або весна, адже саме тоді кожна модниця може поєднати безліч різних вбрань та аксесуарів: стильні пальта, брюки, шарфи, головні убори та багато іншого. Але, хто сказав, що влітку виглядати стильно менш важливо? Адже бути красиво роздягненою також треба вміти!

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Однак перед тим, як слідувати тенденціям моди обов'язково потрібно позбутися речей, які втратили свою актуальність у попередньому чи новому сезоні. Аби краще ознайомити вас з темою антитрендів літа-2019, журналісти LifeStyle 24 поспілкувались з сертифікованим стилістом Мариною Мартинів, яка також часто дає слушні поради на своїй сторінці в Instagram. Тож, про що цього літа варто забути і чим краще замінити – читайте у нашому матеріалі далі.

З початку нашої розмови Марина зазначила, що мода – поняття циклічне, тому ті тенденції, які сьогодні, повільно, але впевнено відходять у минуле, одного прекрасного сезону знову увірвуться у ваші серця, а після того – і в шафу. Тому не варто бути радикальними на всі 100% і викидати одяг у смітник. Краще заховати дорогі серцю чи гаманцю речі на верхні полиці і таким чином притримати їх для кращих часів чи підходящих сезонів.

Також стилістка запевнила, що вона, насправді, працює за принципом "Якщо подобається – носи", тому щодо трендів і антитрендів потрібно бути максимально уважним і обережним. Однак дала кілька порад щодо літнього гардеробу і розповіла, що вона рекомендувала б додати до списку неактуальних речей літа-2019.

Отож, розпочнемо.

Антитренди літа-2019

1. Шкірянка або, як прийнято називати, косуха

Мабуть, для прихильниць цього верхнього одягу у гардеробі, перший пункт списку "антитрендів літа-2019" стане найбільшим розчаруванням. Але не поспішайте засмучуватися. Це лише власна рекомендація від Марини Мартинів. Стилістка зазначила, що "хтось позбавляється від джинсів скіні, хтось від приталених суконь", а її погляд впав на шкіряні куртки, які у своїй шафі вона замінила актуальними джинсовками.



Антитренди літа-2019 / Фото: Pinterest / Колаж: LifeStyle 24

2. Масивні логотипи

Власникам футболок з кричущими лого знаменитих брендів потрібно помалу позбуватися їх і шукати гідну заміну. Попри те, що мінімальні найменування брендів на одязі все ще будуть актуальними, про масивні яскраві логотипи варто забути.



Антитренди літа-2019 / Фото: Pinterest / Колаж: LifeStyle 24

3. Трикотаж

Так! На будь-які вбрання з цієї тканини у новому сезоні варто поставити табу. Натомість замінити їх завжди готові нові трендові тканини, серед яких сатин, денім, шкіра та льон. Що може бути кращим для спекотного літнього дня, ніж легкий і натуральний лляний комбінезон? І яке вбрання додасть вам більше сексуальності на побаченні, якщо не шкіра?



Антитренди літа-2019 / Фото: Pinterest / Колаж: LifeStyle 24

4. Скіні

Хоча щодо цього типу штанів, як стверджує Марина Мартинів, думки стилістів досі залишаються доволі двозначними. Здавалося б, на заміну прийшло чимало красивих моделей, серед яких кльоші, кюлоти, мам та інші, але чимала кількість модниць віддають перевагу саме цьому типові брюк. І вибір тих чи інших залежить від типу фігури: акцентні бедра – варто обрати кльош від бедра, а от модель "скіні" личитиме далеко не всім представницям жіночої статі, а лише тим, пропорції яких відповідають "правильним" стандартам.

Моїми особистими фаворитами є мам-джинс, які відрізняються особливою актуальністю та універсальністю,

– зізналася стилістка.



Антитренди літа-2019 / Фото: Pinterest / Колаж: LifeStyle 24

5. Оголені плечі в сорочках та сукнях

Наскільки б комфортною дана модель вбрання не була, її актуальність залишилася у минулому. Для літа-2019 варто підшукати красиві сукні та сорочки, акцент у яких йтиме на рукави-волани або ж буфи.



Антитренди літа-2019 / Фото: Pinterest / Колаж: LifeStyle 24

6. Короткі джинсові шорти

Так-так! Від шортів, які точно є в гардеробі кожної дівчини, варто відмовитися влітку-2019.

Актуальність коротких шортів у минулому! На заміну їм до нас прийшли велосипедки та офіційні бермуди,

– ствердила Марина Мартинів.



Антитренди літа-2019 / Фото: Pinterest / Колаж: LifeStyle 24

7. Балетки з круглим "носком"

Такий тип взуття також потрібно віднести до антитрендів літа-2019. Вже кілька сезонів поспіль усі модниці світу віддають перевагу подібним альтернативним моделям. До прикладу, балетки з гострим носком, мюлі або ж босоніжки з тонкими ремічниками, які на думку стилістки, є "абсолютно універсальним та неймовірно жіночним" варіантом взуття.



Антитренди літа-2019 / Фото: Pinterest / Колаж: LifeStyle 24

8. Поясна сумка овальної форми

Саме така сумка стане "зайвою" у доповненні вашого літнього look. Марина Мартинів зізналася, що ще у минулому сезоні вони потрапили до списку неактуальних, проте дівчата не були готові так швидко з ними розлучатися. На заміну прийшло чимало цікавих варіантів поясних сумок, якими можна замінити улюблені, але не актуальні овальні. Однак є ще одна модель, про яку варто пам'ятати і обов'язково придбати, якщо у вас досі такої немає.

Чи то базовий гардероб, чи весняна капсула, – для кожного вона буде індивідуальною, але що стосується сумки, тут я з рукою на серці можу сказати, що без структурованої сумки я не уявляю жіночого гардеробу! Саме вона повинна бути у кожної fashion girl, адже саме вона допоможе "зібрати" образ і зробити його ще елегантнішим,

– запевнила Марина.



Антитренди літа-2019 / Фото: Pinterest / Колаж: LifeStyle 24

9. Сонцезахисні окуляри Cat Eye (Котяче око)

Від цієї незручної моделі сонцезахисних окулярів також варто відмовитися цього літа. Тому, якщо ви ще не придбали аксесуар у такому стилі, навіть не шукайте їх у магазинах! У новому сезоні в трендах опиниться улюблена модель покійного Карла Лагерфельда. Як стверджує стилістка: "Девіз 2019 – чим більші, тим кращі!".



Антитренди літа-2019 / Фото: Pinterest; Instagram / @olya.chubata / Колаж: LifeStyle 24

10. Tie die, неон і заколки з перлинами

Саме ці три речі, які на даному етапі користуються неабиякою популярністю, незабаром потраплять до списку антитрендів літа-2019. Адже, як стверджує Марина Мартинів, мода працює згідно з цікавими схемами.

Принцип антитрендів надто простий і поділяється на дві категорії: перша – речі, які не прижились, друга – речі, які носять усі,

– поділилася думкою стилістка.

Тому заколки з перлинами вже краще змінювати на класичний золотистий відтінок, а неон – на нюд.