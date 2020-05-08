Арнольд Шварценеггер розіграв прихильників курйозним відео: у шпагаті та з цигаркою у зубах

72-річний американський бодібілдер та кіноактор приголомшує своєю фізичною формою попри поважний вік. Арнольд Шварценеггер вирішив продемонструвати власну розтяжку в поперечному шпагаті. Це відео підірвало мережу, проте виявилося жартом зірки.

Арнольд Шварценеггер займався спортом впродовж всього життя й зараз не зраджує собі. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість публікує численні тренування у тренажерному залі, доводячи свою силу. Новим відео він прагнув переконати, що гнучкість також важлива для спортсменів. Проте наголосив він на цьому в досить незвичний спосіб.

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На відео зірка бойовиків про "Термінатора" постав у поперечному шпагаті на кухонному столі власного маєтку. Він показав, як варто тягнутися в сторони, аби вправи на розтяжку були ефективними. Арнольд Шварценеггер докладав чимало зусиль та зазначив, що пишається собою. Варто зауважити, що впродовж тренування він тримав цигарку в зубах.

Проте відео, яке підірвало мережу, було лише розіграшем актора. Адже він відійшов від кухонного столу, а "шпагат" залишився на місці. Таким жартом він неабияк розвеселив та водночас приголомшив прихильників, адже вони встигли повірити у неймовірну гнучкість кумира.

Гнучкість така ж важлива, як і силові тренування,

– лаконічно прокоментував Арнольд Шварценеггер курйозне відео.

Варто зазначити, що цей ролик дійсно став вірусним у мережі, адже менше ніж за добу його переглянули майже 3 мільйони користувачів. А на розіграш відреагувало чимало зіркових колег у коментарях.