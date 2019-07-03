Авоськи, мішечки, екосумки: які українські бренди шиють стильні багаторазові торбинки

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День відмови від поліетилену: як стильно замінити одноразовий пакет
День відмови від поліетилену: як стильно замінити одноразовий пакет / Колаж: LifeStyle 24

3 липня у світі відзначають Міжнародний день відмови від поліетилену – International Plastic Bag Free Day. Людей по всій планеті закликають хоча б на один день відмовитись від використання одноразового пластику і знайти для себе слушну альтернативу.

Моторошно стає, коли дізнаєшся, що звичайний одноразовий кульок, який ми за звичкою хапаємо в магазині чи супермаркеті, розкладатиметься в природньому середовищі понад 500 років. Нас вже не буде на цій планеті, не стане наших дітей і онуків, а поліетиленовий пакет все ще перегниватиме в землі. А якщо відмовитись від одноразових пакетів не лише один день?

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LifeStyle 24 підготував підбірку кльових українських брендів, які виготовляють чудові альтернативи кулькам і кульочкам на усі випадки життя.

Торбинки з тканини

Такі мішечки стануть чудовою заміною одноразовим кулькам. Їх можна використовувати, як на фрукти чи овочі, так і насипати крупи, сухофрукти чи на що вистачить фантазії.

У соцмережах є чимало локальних і загальноукраїнських брендів, де можна замовити такі торбинки.

Ціновий діапазон коливається від кількох до кількадесяти гривень, а широкий вибір кольорів та текстур підійде навіть тим, хто дуже прискіпливо стежить за власним стилем та вибором аксесуарів.

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Нижче перелік українських брендів, в яких можна замовити торбинки з тканини:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 липня - всесвітній День без поліетиленового пакету. Встигни підготуватись - замовляй наші мішечки rebag! Напиши нам в дірект - ми оформимо замовлення і надішлемо Новою Поштою. Не хочеш чекати - завітай і придбай rebag у магазинах в Києві: ️Всі.Свої Дім та декор ️магазини Goodwine ️кафе Хармс ️коворкінг ПеремогаСпейс #rebag #пакетнепотрібен #безпакета #plasticbagfreeday #banplasticbag #безпакета #zerowaste #нульвідходів #eco

Допис, поширений rebag (@rebag_ua)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новинка в Luffa.store️ Ми знайшли для тебе вінтажну, ні разу не використану бавовняну тканину і натуральний шнур, та пошили те, без чого не обійдеться будь-який #zerowaster Мішечки продаються набором по 3 штуки, гортай Ціна-180 грн Доставимо в будь-який куточок України на відділення НП чи особисто у Львові️ Твоя #ecofamily ************************************************ Our #ecofamily found some vintage fabric, and sewed those cute bags for you️ Price for three- 10$

Допис, поширений Zero-waste online shop (@luffa.store)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стильні органайзери для багаторазових мішечків. З ними значно зручніше робити покупки і організовувати зберігання торбиночок ⠀ Зовнішня тканина органайзера — наметова, вона цупка і водостійка. Внутрішня — бавовна. Органайзер вміщує 5 торбинок та більше і зашпилюється на зручний гудзик. Торбиночки всередині міцно тримає вузенька резинка ⠀ Вартість органайзера на 5 торбинок — 80 грн. Торбинки: плащівка, бавовна, сіточка -40 грн. Набір з 5-ти торбинок - 190 грн. Для замовлення пишiть у Direct Доставляємо по всiй Українi «Новою поштою» #Bilka_органайзер

Допис, поширений ЕКО•ТОРБИНКИ•СУМКИ•БАХІЛИ (@bilka_torbynky)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хлопковый набор прекрасно подходит для мелких круп и сахара. Но фрукты и овощи в них покупать тоже можно . В наличии 3 цвета. Осталось совсем немного ткани. Так что стоит поторопиться оформить заказ! . Стоимость 250грн доставка по Украине бесплатная. Набор состоит из 6 штук. 5 мешочков А4 формата и 1 маленькая (половинка от большой). . Кому такую красоту?

Допис, поширений Экосумки/фруктовницы (@ecobag_ua)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️[УВАГА! До середини-кінця липня продаємо фруктівки лише поштучно. 50 грн/шт. Матеріалу для чохлів поки що на складі немає, тому наборів поки також немає. З вологостійкими така ж ситуація. Немає матеріалу. Тому і вологостійкі тимчасово не робимо] ⠀ Друзі, нарешті з‘явився жовтий матеріал і тепер можемо робити сіточки у фірмовому кольорі (бежевий також лишився). Тобто всього 2 кольори. ⠀ Нагадуємо, що з лютого ми перейшли на СТАНДАРТНИЙ розмір фруктівок. Тобто вже немає великих-маленьких сіточок. Усі фруктівки єдиного зручного розміру. ⠀ Стандартний набір D.Pack: Колір - жовтий або бежевий Розмір - 30*26 см Вартість - 250 грн Вага сіточки - 10г Матеріал - 100% PE поліестер, що також роблять і з перероблених ПЕТ-пляшок ⠀ У наборі 5 штук. Якщо хочете більше п’яти, тоді +45грн за кожну наступну фруктівку. Можливий продаж і від 1 до 4 шт., але тоді без чохлу та вартість складатиме 50 грн за кожну сіточку.

Допис, поширений Роби як слід! (@ecoslid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ці багаторазові торбинки з плащівки ідеально підходять для придбання фруктів, овочів, круп і т.д. Тканина: 100% поліестер. Незважаючи на те, що вони виготовлені з синтетичного матеріалу, поліестер є дуже міцним і легким, не деформується під час довготривалого використання. Ці торбинки розраховані на роки. Особливості: - багаторазові; - зручна і надійна застібка; - легкі (12-15г); - ручне чи машинне прання, плям не лишається; - швидко сохнуть. Розміри: S - 20 см x 25 см M - 25 см x 30 см L - 30 см x 35 см Звертайтесь до мене щодо найкращого розміру для ваших потреб. Ціна 65 грн/шт Доставка: Торбинки будуть готові до відправки протягом 3-5 днів. Якщо вам терміново, напишіть мені. Надсилаю Новою чи Укр поштою.

Допис, поширений Добра торба для добрих справ (@dobra.torba)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что же делать, если прозрачный мешочек запачкался? Пошаговая инструкция! 1) Не паниковать, ведь всё под контролем 2) Намочить мешочек. 3) Намылить любимым мылом. Ну или любым другим, которое попадётся под руку? 4) Промыть под проточной водой. 5) Высушить, либо просто промокнуть полотенцем. Вуаля Мешочек всё такой же прекрасныйчудесный, как и был до этого! _____________ Многоразовые прозрачные мешочки для продуктов Размер мешочка: 26*30 см. Материал: полиэстер. Стоимость: 180грн за набор из 3 мешочков. Доставка: почтой по Украине. Заказать можно на нашем сайте careful-store.com Активная ссылка в шапке профиля.

Допис, поширений Careful Store Экотовары (@careful.store)

Шопери і авоськи

Щоб не брати великий пакет на касі в супермаркеті, можете спитати у мами чи бабусі, чи залишилась у них авоська, з якою ще вони ходили в магазини. Мода на такі "діряві" сумки знову повертається і тепер улюблена авоська може з'явитись у вас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ура! На вихідних обіцяють + 18. Віримо, що так і буде :) тому готуємо наші весняні SMART bags ️ ⠀Саме ці Авоськи приїхали до нас з Франції, де вже наробили ґвалту серед парижських модниць. Адже це не тільки екологічно, зручно, а ще й дуже гарно ⠀В наявності три кольори: айворі, бірюза та темно-сірий ⠀Ціна : 220 грн ⠀Матеріал: 100% органічний котон ⠀#zerowasteessentials #zerowastebag #netbag #kiev #ukraine #ozeroua #авоська #киев #львів

Допис, поширений МАГАЗИН ZERO WASTE ЕКО-ТОВАРІВ (@ozeroua)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наша перша доросла колаборація з відомим модним українським брендом!!! Ми разом з RITO створили капсулу цих екологічних, літніх і яскравих сумок-сіток. Сумка-сітка виконана з 100% бавовни і відмінно тримає форму. Ноутбук, блокнот чи апельсини - вирішувати вам, одне точно - ця сумка-маніфест задасть тон вашому літньому образу. Доступна в п'яти кольорах в магазинах RITO і на великій станції сортування #nowasterecyclingstation та в @nowaste_shop. Ціна 450 грн Прибуток від продажі кожної сумки буде перераховано на користь нашого проекту. #сумка-сітка#авоська #екотовари#українабезсміття

Допис, поширений NoWasteShop (@nowaste_shop)

Чудовою альтернативою кулькам на касі також стануть просторі багаторазові шопери. Їх переважно шиють із легкої цупкої тканини, а у складеному вигляді торба така займе у вашому рюкзаку чи сумці місця не більше, ніж ключі від квартири.

Оригінальним принтом ви можете підкреслити власний стиль – їх можна розмалювати, вишити, прикрасити аплікацією, камінцями чи як душа забажає. Тим більше, що українські виробники мають чим вас здивувати.

Екосумкам віддають перевагу також знаменитості – з ними вони ходять не лише на закупи. Такий аксесуар часто доповнює їхній образ під час прогулянок, зустрічей чи невтомної роботи.

Наомі Вотс екосумка
Наомі Воттс ходить на шопінг з великою продуктовою екосумкою / Фото: instyle.com

Енн Хеттевей авоська екосумка
Енн Хетеуей намагається ховатись від папараці за кольоровими авоськами / Фото: instyle.com

Емма Робертс сумка екосумка
Емма Робертс доповнила стильний образ сумкою із тканини / Фото: instyle.com

Сара Джесіка Паркер сумка екоторба
Сара Джесіка Паркер додала яскраву екосумку до класичного луку / Фото: instyle.com

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Редакція LifeStyle 24 закликає долучатись до Всесвітнього дня без поліетилену і відмовлятись від одноразового пластику частіше, ніж один раз в році!

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Автор: Наталя Сколоздра
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Екологія Публікації Статті
Джерело: LifeStyle 24
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