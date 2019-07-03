Авоськи, мішечки, екосумки: які українські бренди шиють стильні багаторазові торбинки

3 липня у світі відзначають Міжнародний день відмови від поліетилену – International Plastic Bag Free Day. Людей по всій планеті закликають хоча б на один день відмовитись від використання одноразового пластику і знайти для себе слушну альтернативу.

Моторошно стає, коли дізнаєшся, що звичайний одноразовий кульок, який ми за звичкою хапаємо в магазині чи супермаркеті, розкладатиметься в природньому середовищі понад 500 років. Нас вже не буде на цій планеті, не стане наших дітей і онуків, а поліетиленовий пакет все ще перегниватиме в землі. А якщо відмовитись від одноразових пакетів не лише один день?

Актуально! День без поліетилену: скажи пакету ні!

LifeStyle 24 підготував підбірку кльових українських брендів, які виготовляють чудові альтернативи кулькам і кульочкам на усі випадки життя.

Торбинки з тканини

Такі мішечки стануть чудовою заміною одноразовим кулькам. Їх можна використовувати, як на фрукти чи овочі, так і насипати крупи, сухофрукти чи на що вистачить фантазії.

У соцмережах є чимало локальних і загальноукраїнських брендів, де можна замовити такі торбинки.

Ціновий діапазон коливається від кількох до кількадесяти гривень, а широкий вибір кольорів та текстур підійде навіть тим, хто дуже прискіпливо стежить за власним стилем та вибором аксесуарів.

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Нижче перелік українських брендів, в яких можна замовити торбинки з тканини:

Шопери і авоськи

Щоб не брати великий пакет на касі в супермаркеті, можете спитати у мами чи бабусі, чи залишилась у них авоська, з якою ще вони ходили в магазини. Мода на такі "діряві" сумки знову повертається і тепер улюблена авоська може з'явитись у вас.

Чудовою альтернативою кулькам на касі також стануть просторі багаторазові шопери. Їх переважно шиють із легкої цупкої тканини, а у складеному вигляді торба така займе у вашому рюкзаку чи сумці місця не більше, ніж ключі від квартири.

Оригінальним принтом ви можете підкреслити власний стиль – їх можна розмалювати, вишити, прикрасити аплікацією, камінцями чи як душа забажає. Тим більше, що українські виробники мають чим вас здивувати.

Екосумкам віддають перевагу також знаменитості – з ними вони ходять не лише на закупи. Такий аксесуар часто доповнює їхній образ під час прогулянок, зустрічей чи невтомної роботи.



Наомі Воттс ходить на шопінг з великою продуктовою екосумкою / Фото: instyle.com



Енн Хетеуей намагається ховатись від папараці за кольоровими авоськами / Фото: instyle.com



Емма Робертс доповнила стильний образ сумкою із тканини / Фото: instyle.com



Сара Джесіка Паркер додала яскраву екосумку до класичного луку / Фото: instyle.com

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Редакція LifeStyle 24 закликає долучатись до Всесвітнього дня без поліетилену і відмовлятись від одноразового пластику частіше, ніж один раз в році!