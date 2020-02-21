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Без макіяжу та в буденному одязі: обраниця Кіану Рівза відвідала світську вечірку

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Олександра Грант – дівчина Кіану Рівза / Instagram / @grantalexandra

У Лос-Анджелесі пройшла зіркова вечірка, яку організувала акторка Гвінет Пелтроу. На світський захід вона запросила не тільки своїх знаменитих подруг, але й обраницю Кіану Рівза – Олександру Грант. Згідно зі знімками, художниця вже стала частинкою американського шоу-бізнесу.

Як відомо, 2 листопада 2019 року Кіану Рівз прийшов на благодійний вечір Art + Film у супроводі Олександри Грант. Цей вихід спровокував чимало розмов, адже актор тримав обраницю за руку, підтверджуючи усі чутки про роман. Відтоді художниця Олександра Грант опинилась під прицілом журналістів: громадськість очікувала на нові деталі таємних стосунків пари. 

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Тому поява жінки на світській вечірці Гвінет Пелтроу спровокувала чимале обговорення. Олександра Грант відвідала подію в буденному чорних штанах і сорочці та без макіяжу. В такому образі вона зробила селфі з організаторкою зустрічі та акторкою Демі Мур. Світлину стрімко поширили десятки інстаграм-пабліків та фан-груп.

Кіану Рівз прийшов на благодійний фестиваль з дівчиною: фото

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexandra Grant (@grantalexandra)

Цікаво, що головною умовою вечірки Гвінет Пелтроу була відсутність у її гостей макіяжу. На захід вона запросила виключно жінок, тому попросила їх не соромитись і показати свою природну красу. Так Гвінет презентувала нову лінію свого косметичного бренду Goop Glow. Однією з перших, хто підтримав зірку, стала її голлівудська подруга Демі Мур. Акторка відвідала подію зі своєю донькою Румер. 

Краса – це значно більше, ніж просто зовнішня оболонка. Це те, що ти відчуваєш. Я вдячна за те, що стала частиною такого сильного і значимого вечора!
– написала Демі Мур у мережі.

Окрім цього, світську вечірку залюбки відвідала Кейт Гадсон. Зірка завжди вражала громадськість своїми знімками без макіяжу, тому й не дивно, що вона з легкістю взяла участь у заході Гвінет Пелтроу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Гвінет Пелтроу
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