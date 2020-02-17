Було боляче, – Джастін Бібер розповів, що відчував після розриву з Селеною Гомес

Популярний канадський співак, улюбленець мільйонів Джастін Бібер пригадав про свої почуття після розставання із Селеною Гомес та про підтримку Гейлі Бібер.

Навколо колишньої пари Бібера та Гомес часто виникають бурхливі обговорення. Нещодавно Джастін заявив, що після розставання з Селеною йому було дуже боляче. Про це він розповів у інтерв'ю Зейну Лоу для Apple Music.

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Закохані почали зустрічатися у 2011 році. Їхні стосунки тривали 7 років і у 2018 році стало відомо, що Бібер та Гомес розійшлися.

Мені просто було боляче через мої попередні стосунки. Я відчував небажання вибачити мені. Ми були дуже ображені одне на одного, і мене це мучило. Я просто божеволів, був абсолютно безрозсудним,

– пригадує співак, що відчував тоді.



Селена Гомес і Джастін Бібер / Фото: Getty Images

Пройшло декілька місяців після цього розриву і виконавець закрутив роман із моделлю Гейлі Болдвін. Саме вона допомогла йому впоратися з депресією.

Я завжди відчував повагу та підтримку від неї. Я розповів їй про все перед туром, коли ми проводили багато часу разом. Зізнався, що мені все ще дуже боляче, що все ще намагаюся знайти свій шлях і не готовий давати обіцянок... Я просто не хотів говорити щось, а потім робити навпаки. Чинив так в минулому. Тому я просто був чесний з нею. Говорив: "Я зараз не в тому стані, щоб бути вірним". Мені хотілося бути з Гейлі, але тоді я не міг їй повністю віддатися,

– зазначив артист.



Джастін Бібер та його дружина / Instagram / @haileybieber