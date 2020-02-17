24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Було боляче, – Джастін Бібер розповів, що відчував після розриву з Селеною Гомес

4
Джастін Бібер / Instagram / @justinbieber

Популярний канадський співак, улюбленець мільйонів Джастін Бібер пригадав про свої почуття після розставання із Селеною Гомес та про підтримку Гейлі Бібер.

Навколо колишньої пари Бібера та Гомес часто виникають бурхливі обговорення. Нещодавно Джастін заявив, що після розставання з Селеною йому було дуже боляче. Про це він розповів у інтерв'ю Зейну Лоу для Apple Music.

Читайте також: Джастін Бібер розповів про пристрасні стосунки з дружиною: Ми робимо це постійно

Закохані почали зустрічатися у 2011 році. Їхні стосунки тривали 7 років і у 2018 році стало відомо, що Бібер та Гомес розійшлися.

Мені просто було боляче через мої попередні стосунки. Я відчував небажання вибачити мені. Ми були дуже ображені одне на одного, і мене це мучило. Я просто божеволів, був абсолютно безрозсудним,
– пригадує співак, що відчував тоді.

Джастін Бібер і Селена Гомес
Селена Гомес і Джастін Бібер / Фото: Getty Images

Пройшло декілька місяців після цього розриву і виконавець закрутив роман із моделлю Гейлі Болдвін. Саме вона допомогла йому впоратися з депресією.

Я завжди відчував повагу та підтримку від неї. Я розповів їй про все перед туром, коли ми проводили багато часу разом. Зізнався, що мені все ще дуже боляче, що все ще намагаюся знайти свій шлях і не готовий давати обіцянок... Я просто не хотів говорити щось, а потім робити навпаки. Чинив так в минулому. Тому я просто був чесний з нею. Говорив: "Я зараз не в тому стані, щоб бути вірним". Мені хотілося бути з Гейлі, але тоді я не міг їй повністю віддатися,
– зазначив артист.

Джастін Бібер з дружиною
Джастін Бібер та його дружина / Instagram / @haileybieber

Усе про загиблих в авіакатастрофі МАУ українців
сьогодні
20610
Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові розлучення Селена Гомес Джастін Бібер LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:27 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 5734
сьогодні 10:52 Еду Ширану – 29: біографія та топові сингли співака
Олена Кандяк 942
16 лютого 12:02 "Форсаж 9", "Не час помирати", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 2861
15 лютого 13:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 8270
15 лютого 09:16 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 15360
Новини
Більше новин
Залиште відгук