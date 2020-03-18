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Чим зайнятися з дітьми під час карантину: 5 ідей від Слави Камінської

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Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська у період карантину проводить час вдома зі своїми дітьми – старшим сином Леонардом та молодшою донькою Лаурою. Знаменитості за наявності вільного часу, публікують корисні добірки справ, якими можна зайнятися вдома.

Так, співачка опублікувала в інстаграмі особисті рекомендації щодо того, як весело та корисно провести час вдома зі своїми дітьми.

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5 варіантів, як провести вдома час зі своїми дітьми

  • Кулінарія

 – Я виписала список улюблених смаколиків своїх дітей, і планую якийсь час приділяти кухні. Ми не вчимося готувати борщі, в нашому меню желейки, лолі-попси, морозиво, кольорові бутерброди.

  • Мода

 – Будемо декорувати старі мамині футболки. Все, що є однотонним, скоро стане віп-лакшері зі стразами і пайєтками. Декілька тюбиків фарби, білі футболки і на половину дня ми зайняті.

  • Домашні рослини

 – Давно не доходили руки пересадити вазони. Будемо поливати, берегти і читати про рослини. Також задумуюсь над тим, аби посадити вдома кісточки із авокадо.

  • Слайми

 – Змивачі слаймів купила заздалегідь. Вчуся на своїх помилках. Скачала декілька рецептур.

  • Концерти і дискотеки

 – Леон у нас не по шоу-бізнесу, а от з Лаурою плануємо влаштувати шоу ще яскравіше, ніж у Мадонни.

Щодо масок, які вона одягнула із сином, Камінська зазначила, що навіть, якщо вони не допомагають і не є ефективними, їй все одно психологічно так спокійніше.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАК МЫ С ДЕТЬМИ БУДЕМ РАЗВЛЕКАТЬСЯ НА КАРАНТИНЕ? ⠀ Рекомендации мамы-артистки, присутствует много творчества и хендмейда ⠀ 1️⃣ Кулинария Я выписала список любимых вкусняшек своих младшеньких, и планирую какое-то время уделять кухне. Мы не учимся готовить борщи, в меню: желешки, лоли-попс, мороженое, цветные бутерброды. В общем, в ход пошла запрещенка 2️⃣ Fasion из май профешн Будем декорировать старые мамины футболки! Все, что однотонное, скоро станет вип-лакшери со стразами, пайетками, радугами. Несколько тюбиков краски, пара белых футболок и на полдня мы заняты. 3️⃣ Домашние растения Давно не доходили руки пересадить вазоны — хочу организовать бригаду из троих‍‍ Будем поливать, подворачивать, беречь, читать о растениях. Еще подумываю посадить дома авокадо из косточки, прям очень интересно. 4️⃣ Слаймы? Смывки уже купила заранее, учусь на своих ошибках. Скачала несколько рецептур, если у вас есть проверенные, делитесь в комментариях️️️ 5️⃣ Концерты и дискотеки Леон у нас не по шоу-бизнесу, а вот с Лаурой планируем устроить шоу поярче Мадонны Репертуар стабильный — передался генетически. Эту любовь не победить️ ⠀ Также будем немного учиться, ментальную арифметику никто не отменял Но пока настроение развлекательное, к образовательному вернемся через несколько дней)) пс. Даже если маски ничего не решают (а это не доказано), мне так будет спокойней. Попрошу знатных вирусологов оставить свои комментарии в пределах черепной коробки сохраняем и не скучаем

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Зазначимо, що в Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Як вберегтися від коронавірусу
Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юлія Турелик
Теги: Карантин в Україні 2020 Слава Камінська LifeStyle
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