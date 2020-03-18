Чим зайнятися з дітьми під час карантину: 5 ідей від Слави Камінської

Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська у період карантину проводить час вдома зі своїми дітьми – старшим сином Леонардом та молодшою донькою Лаурою. Знаменитості за наявності вільного часу, публікують корисні добірки справ, якими можна зайнятися вдома.

Так, співачка опублікувала в інстаграмі особисті рекомендації щодо того, як весело та корисно провести час вдома зі своїми дітьми.

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5 варіантів, як провести вдома час зі своїми дітьми

Кулінарія

– Я виписала список улюблених смаколиків своїх дітей, і планую якийсь час приділяти кухні. Ми не вчимося готувати борщі, в нашому меню желейки, лолі-попси, морозиво, кольорові бутерброди.

Мода

– Будемо декорувати старі мамині футболки. Все, що є однотонним, скоро стане віп-лакшері зі стразами і пайєтками. Декілька тюбиків фарби, білі футболки і на половину дня ми зайняті.

Домашні рослини

– Давно не доходили руки пересадити вазони. Будемо поливати, берегти і читати про рослини. Також задумуюсь над тим, аби посадити вдома кісточки із авокадо.

Слайми

– Змивачі слаймів купила заздалегідь. Вчуся на своїх помилках. Скачала декілька рецептур.

Концерти і дискотеки

– Леон у нас не по шоу-бізнесу, а от з Лаурою плануємо влаштувати шоу ще яскравіше, ніж у Мадонни.

Щодо масок, які вона одягнула із сином, Камінська зазначила, що навіть, якщо вони не допомагають і не є ефективними, їй все одно психологічно так спокійніше.

Зазначимо, що в Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.



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