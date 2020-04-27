Чоловік Ірини Федишин збентежив її незвичним проханням

Популярна українська співачка Ірина Федишин на карантині освоює нові професії. Днями її продюсер та чоловік попросив зробити йому стрижку , чим неабияк спантеличив зіркову дружину.

Ірина Федишин, як і більшість знаменитостей, на карантині проводить час разом із рідними. Вона грається з синами, приділяє більше уваги чоловікові та насолоджується спільними митями. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилися фотографії, на яких вона показала результат того, які підстригла чоловіка.

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Люблячі дружини заради сім'ї готові на все. Не є винятком й українська виконавиця Ірина Федишин.

Коханий Ірини звернувся до неї із незвичним проханням. В умовах карантину, коли перукарі не працюють, він попросив співачку зробити йому нову зачіску. До цього вона ніколи раніше не тримала машинку для стрижки в руках, тому дуже хвилювалася. Результатом такого експерименту артистка радо поділилася з прихильниками.

Сьогодні чоловік попросив, щоб я його підстригла. А я цього ніколи не робила. Тепер освоїла нову професію на карантині. Як вам результат?

– запитала у підписників виконавиця.



Ірина Федишин на карантині стригла чоловіка / Instagram / @irynafedyshyn



Співачка Ірина Федишин зробила чоловікові нову зачіску / Instagram / @irynafedyshyn