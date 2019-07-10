Чому Леді Гага обирає яскравий макіяж: відверте зізнання співачки

Поп-діву американського шоу-бізнесу Леді Гагу знає весь світ. Популярність вона отримала не тільки завдяки приголомшливому голосу, але й епатажним образам. Зірка, яка наважується на різні експерименти щодо зовнішності, пояснила, чому вона це робить.

Співачка вирішила пояснити прихильникам її Instagram-сторінки, чому вона надає перевагу таким яскравим образам. За словами Леді Гаги, прагнення виділятись із натовпу було в неї ще в дитинстві, коли майбутня зірка не бачила своєї краси.

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"Коли я була дитиною, ніколи не відчувала себе красивою. І коли я намагалася знайти те відчуття внутрішньої і зовнішньої краси, виявила силу макіяжу. Пам'ятаю, як спостерігала за мамою, яка щоранку наносила косметику, щоб стати більш сміливою... Потім і я почала експериментувати з макіяжем, щоб втілити свої мрії про те, що колись теж буду такою ж впевненою у собі, як і моя мама", – згадала Леді Гага

Співачка розповіла, що саме тоді почала створювати свій образ, який зараз відомий всьому світу. Так з нью-йоркської дівчинки Стефані Джоанн Анджеліни Джермонатти вона перетворилась на епатажну Леді Гагу, готову підкорювати світ шоу-бізнесу.

Я перетворилась на Леді Гагу. Я знайшла у собі супергероя, бачачи у дзеркалі ту людину, якою мріяла стати,

– зізналась Леді Гага.



Леді Гага в молодості / Snakkle

Знаменита акторка та володарка Оскара додала, що тільки завдяки макіяжу змогла отримати славу. Адже косметика давала їй впевненість вийти на сцену.

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Іноді краса людини, яка є всередині, не видна іншим. Але я вдячна, що макіяж допоміг мені знайти ту незнану хоробрість на зміни. Тепер я дійшла до того етапу, коли відкрила свою красу світу, і тепер щоразу придумую іншу себе, трансформуюсь. Колись казали, що я дивна, але насправді я шукала свій шлях,

– пояснила Леді Гага.



Леді Гага пояснила, чому обирає ефектні образи / Instagram / @ladygaga

Ймовірно, участь у кінострічці "Народження зірки" надихнула її на спогади. У кінострічці Леді Гага зіграла головну роль – американки, яка не відчувала себе красивою, однак все ж стала співачкою. Під час зйомок артистка повернула свій образ зі студентських років та постала перед камерою без макіяжу. Стрічка отримала шалену популярність, а Леді Гага вперше отримала Оскар.



Леді Гага в фільмі "Народження зірки" / Прес-служба