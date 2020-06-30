Cirque du Soleil ("Цирк дю Солей", "Цирк Сонця") три місяці з квітня по червень не мав вистав через пандемію COVID-19. Тепер же у нього накопичилося понад мільярд доларів боргу, 3500 людей з цирку вже звільнили.

Про те, що Cirque du Soleil оголосив про банкрутство, розповіли у CNN 29 червня. Причиною такого кроку став "величезний збій і примусове закриття шоу в результаті пандемії COVID-19".

Нагадаємо Cirque du Soleil зупинив свої шоу через пандемію коронавірусу з 16 березня

Цирк має боргів майже на 1 мільярд доларів. Однак має намір ці борги повернути, здійснивши реструктуризацію.

Допоможе у цьому й уряд Канади (цирк базується у Монреалі), і приватні компанії – зі США, Китаю та Канади. Він них планують залучити 420 мільйонів, які мають стати лише першим кроком на шляху до повернення боргів.

До слова, 300 мільйонів доларів компанія вже отримала – для "підтримки успішного перезапуску" та "надання допомоги постраждалим співробітникам і партнерам Cirque du Soleil".

Зауважимо, співробітники таки постраждали – із 4000 понад 3500 людей доведеться звільнити. І, звісно, жодні шоу Cirque du Soleil зараз не готує і не планує.

Протягом 36 років Cirque du Soleil (заснований у 1984 – 24 канал) був успішною і прибутковою організацією. Однак з нульовими доходами після примусового закриття всіх наших шоу через COVID-19, керівництво повинно було діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії,

– пояснив гендиректор цирку Даніель Ламарр.

Цікаво, що за всі роки свого існування Cirque du Soleil жодного разу не залучав до шоу тварин.



В Україні Cirque du Soleil із виставою Crystal побував якраз перед пандемією – у лютому 2020 року.