Демі Мур зізналась, що у 15 років її згвалтував чоловік за згодою матері

Знаменита американська актриса Демі Мур випустила власні мемуари "Навиворіт" (Inside Out), де розповіла про шокуючі подробиці з дитинства, зокрема, про згвалтування в 15-річному віці.

За її словами, одного разу вона повернулась додому, коли в будинку був чоловік похилого віку. Саме він вчинив наругу над дівчиною-підлітком. Як повідомляють у The Guardian, після згвалтування він сказав, що за це він заплатив її матері 500 доларів.

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Це було згвалтування. І руйнівна зрада. Ну, як це, коли твоя мати робить з тебе повію за 500 доларів?

– йдеться у книзі.

Жінка також розповіла, що її матір була алкоголічкою і в підлітковому віці часто водила її по барах, щоб там чоловіки звертали увагу на дівчину. Також вона поділилась, що коли Демі було 12 років, матір актриси мала першу спробу самогубства, але тоді їй дівчинка врятувала життя.

"Я пам'ятаю, як використовувала свої пальці, маленькі дитячі пальці, щоб дістати з рота матері таблетки, які вона намагалася проковтнути, – розповіла актриса. – Моє дитинство закінчилося. Це був переломний момент".

Нещодавно 56-річна Демі Мур дала також відверте інтерв’ю, розповідаючи про свою книгу, і на запитання, чи вірить вона чоловіку, який її згвалтував, про заробіток матері, вона відповіла двозначно.

"Я не думаю, що вона продала мене, що це була пряма угода. Але вона дала йому доступ в нашу квартиру і тим самим піддала мене небезпеці", – зізналася Мур.

Дивіться відверте інтерв'ю з Демі Мур:

Що відомо про стосунки Демі Мур? Голлівудська кінозірка мала не лише важке дитинство, а й доросле життя. У середині 1980-х актриса пройшла реабілітацію від алкоголізму і наркоманії, а в 2012 році її життя знову наповнилось проблемами після розлучення з Ештоном Катчером. Відомо, що зірки одружилися у 2005 році і за цей час вона втратила дитину на шостому місяці вагітності, мала затяжну депресію, зловживала знеболювальними засобами та алкоголем. У 2011 пара розлучилася, після чого Ештон Катчер одразу закрутив роман з Мілою Куніс. Раніше зірка також була одружена з Брюсом Віллісом (1987-2000), від якого народила трьох доньок, та Фредді Муром (1980-1985).