Демі Роуз похизувалася пікантними формами у купальнику: спекотне фото

Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз ледь не щодня хизується спокусливими оголеними формами. Вона не соромиться публікувати найвідвертіші фотографії. Днями вона поділилася світлиною, на якій постала в купальнику.

Демі Роуз вирішила порадувати прихильників архівним друкованим кадром. Вона сфотографувала його та поширила на особистій сторінці в мережі інстаграм.

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На знімку модель, ймовірно, позує на яхті в океані чи морі. Вона одягнена в мінібікіні світло-рожевого кольору. Воно ледве прикриває її пишні груди та робить образ Демі неймовірно сексуальним.

На шиї красуні-брюнетки бачимо золотий ланцюжок. Довге волосся вона вклала в локони. На обличчі в знаменитості сяє фірмовий макіяж з коричневим блиском на губах.



Демі Роуз у мінібікі / Instagram / @demirose