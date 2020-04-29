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Демі Роуз похизувалася пікантними формами у купальнику: спекотне фото

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirose

Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз ледь не щодня хизується спокусливими оголеними формами. Вона не соромиться публікувати найвідвертіші фотографії. Днями вона поділилася світлиною, на якій постала в купальнику.

Демі Роуз вирішила порадувати прихильників архівним друкованим кадром. Вона сфотографувала його та поширила на особистій сторінці в мережі інстаграм

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На знімку модель, ймовірно, позує на яхті в океані чи морі. Вона одягнена в мінібікіні світло-рожевого кольору. Воно ледве прикриває її пишні груди та робить образ Демі неймовірно сексуальним. 

На шиї красуні-брюнетки бачимо золотий ланцюжок. Довге волосся вона вклала в локони. На обличчі в знаменитості сяє фірмовий макіяж з коричневим блиском на губах.

Демі Роуз
Демі Роуз у мінібікі / Instagram / @demirose

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Демі Роуз Новини LifeStyle LifeStyle
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