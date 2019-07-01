День української музики на Atlas Weekend: виступ яких виконавців не можна пропустити

До грандіозного фестивалю Atlas Weekend лишається менше двох тижнів, хедлайнери – оголошені і майже оголошений весь лайн-ап на всі дні фестивалю. Перший стартовий день вже традиційно присвячений українській музиці і буде безкоштовним для всіх. Редакція 24 обрала трійку кращих представників української сцени, живі виступи яких просто не можна пропустити.

YUKO

North Stage, 22:00 – 23:30

Фактично гурт дав нове, обрамлене сучасним звучанням, життя українським народним пісням. Музиканти поєднують у своїй творчості фольклор з електронною музикою. Перчинки усьому додає самобутній вокал Юлії Юріної, яка є професійною фольклористкою.

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Гурт YUKO зібрався відносно нещодавно – у 2016 році. Встиг випустити два студійні альбоми та зіграти на фестивалях у Польщі та Угорщині. Та увагу всієї країни прикували до себе під час Національного відбору на Євробачення – колектив пройшов у фінал та мав значну підтримку глядачів.

YUKO – Vesnianka: відео

ONUKA

West Stage, 20:30 – 22:00

Титани української електронної музики. Візитівка колективу – використання народних інструментів. На рахунку гурту ONUKA – виступ на угорському фестивалі Sziget, концертний тур Європейськими містами, перші місця у електронних чартах iTunes Британії, Німеччини, Польщі, Нідерландів та Швеції. Популярності за кордоном гурту додав вражаючий виступ на Євробаченні-2017.

У творчості гурт підіймає і соціальні проблеми. Міні-альбом Vidlik присвячений трагедії на Чорнобильській АЕС. Восени гурт презентував кліп на пісню Strum, який знімали на одному з сміттєвих звалищ під Києвом. Таким чином музиканти підняли проблему сортування сміття в Україні та запустили ініціативу ECOSTRUM.

ONUKA – STRUM: відео

O.TORVALD

East Stage, 21:15 – 22:45

Обличчя сучасного українського підривного рок-н-роллу. Хуліганська поведінка, запальна драйвова музика та незабутні живі виступи. Цей гурт не потребує пояснень, чому варто йти відриватися під фестивальний сет рокерів. А після повернення з творчої відпустки O.Torvald готові запалити з максимальною потужністю.

O.TORVALD – "Наші люди всюди": відео

O.TORVALD на Atlas Weekend 2017: відео

На головній сцені фестивалю у перший день запалять чи не всі знакові українські артисти. Хедлайнером стала легендарна Софія Ротару. Також на головній сцені виступлять MOZGI, NK | Настя Каменских, DZIDZIO, Павло Зібров, Alekseev, Kyivstoner, Артем Пивоваров, TamerlanAlena, Агонь, Беz обмежень, Злата Огневич, Alyosha.

У попередні роки хедлайнерами дня відкриття були Вєрка Сердючка та Олег Винник. Ці виступи зібрали стотисячну аудиторію біля головної сцени.

Детальніше з розкладом та учасниками фестивалю можна ознайомитися на офіційному сайті.