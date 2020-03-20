Денну церемонію Еммі скасували через пандемію коронавірусу: подробиці

Десятки грандіозних світських заходів по всьому світу довелося скасувати через стрімкий спалах коронавірусу. Так, перелік відмінених подій продовжила Денна церемонія вручення телевізійної нагороди Еммі, яка була запланована на червень.

Як повідомляє Deadline, Національна академія телевізійних мистецтв та наук заявила, що запланована 47-ма церемонія вручення премій Еммі скасована через пандемію коронавірусу. Захід, на якому нагороджують найкращі денні американські телепрограми, планували провести у червні в місті Пасадена.

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"З огляду на нашу стурбованість пандемією, ми вирішили, що не будемо проводити 47 щорічну премію Еммі в Пасадені в цього червня. Зараз багато залишається невідомим, потік інформації змінюється щодня, майже щогодини. Було б просто безвідповідально продовжувати наше щорічне святкування в цей період", – йдеться у зверненні представників церемонії.

Виконавчий директор Daytime Emmy Awards заявив, що невдовзі вони оголосять номінантів, а зараз працюють над кількома альтернативними ідеями та планують відзначити провідні проєкти пізніше цьогоріч.

Варто наголосити, що нині в США коронавірус прогресує у 50 штатах – зареєстровано понад 13 тисяч інфікованих, серед них 176 випадків – летальні.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу