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Депутатка від "Слуги народу" Богуцька сконфузилась в'язаною маскою у залі Ради – фото

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Депутатка від "Слуги народу" Богуцька сконфузилась в'язаною маскою
Депутатка від "Слуги народу" Богуцька сконфузилась в'язаною маскою / Фото: Facebook / Liza Bogutskaya

Депутатка Верховної Ради, яка раніше відмовилася одягати маску та рукавички під час одного з засідань, потрапила до чергової курйозної ситуації. Єлизавета Богуцька обрала маску з великими дірками, яка однозначно не зможе захистити від вірусу.

Фото "коронної маски" Єлизавета Богуцька опублікувала на особистій сторінці у фейсбуці. Депутатка зазначила, що навіть вірус не витримав її креативного засобу індивідуального захисту та помер, адже її термометр показав, що її температура нижче норми. Таку витівку нардепки розцінили як черговий протест. 

До теми Депутатка Богуцька відмовилася одягати маску і рукавиці у залі Ради

Якщо спочатку депутатка від "Слуги народу" й зовсім відмовлялася від маски та рукавичок під час засідань, то тепер вигадала оригінальну альтернативу традиційним медичним маскам з великими дірками, яка не спроможна убезпечити від інфікування коронавірусом. 

Сьогодні вранці при вході в Парламент з'ясувалося, що в мене температура ледве сягає 34°С. Холону. Згодом зрозуміла, в чому причина. Це вірус помер. Не зміг подолати бар'єру моєї коронної маски,
– прокоментувала свій образ Єлизавета Богуцька.

У мережі вже встигли розкритикувати депутатку, а користувачі не стримували своїх емоцій від її витівки: "Труси краще б захистили", "Ви маску від намордника не відрізняєте", "Більше на намордник схоже", "Ступор! Логіці це недоступно", "Рукодільниця з котлеткою в голові". 

Нагадаємо, раніше Єлизавета Богуцька назвала коронавірус найбільшою аферою людства та "коронаро-біссям". Слід зазначити, що нардепка – медик за освітою. Вона навчалась у Кримському медичному інституті та здобула диплом лікаря-педіатра. Саме тому її висловлювання про пандемію коронавірусу наприкінці лютого викликали чималий резонанс. 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Карантин в Україні 2020 Верховна Рада Слуга народу Стиль і мода
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