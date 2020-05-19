Депутатка від "Слуги народу" Богуцька сконфузилась в'язаною маскою у залі Ради – фото

Депутатка Верховної Ради, яка раніше відмовилася одягати маску та рукавички під час одного з засідань, потрапила до чергової курйозної ситуації. Єлизавета Богуцька обрала маску з великими дірками, яка однозначно не зможе захистити від вірусу.

Фото "коронної маски" Єлизавета Богуцька опублікувала на особистій сторінці у фейсбуці. Депутатка зазначила, що навіть вірус не витримав її креативного засобу індивідуального захисту та помер, адже її термометр показав, що її температура нижче норми. Таку витівку нардепки розцінили як черговий протест.

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Якщо спочатку депутатка від "Слуги народу" й зовсім відмовлялася від маски та рукавичок під час засідань, то тепер вигадала оригінальну альтернативу традиційним медичним маскам з великими дірками, яка не спроможна убезпечити від інфікування коронавірусом.

Сьогодні вранці при вході в Парламент з'ясувалося, що в мене температура ледве сягає 34°С. Холону. Згодом зрозуміла, в чому причина. Це вірус помер. Не зміг подолати бар'єру моєї коронної маски,

– прокоментувала свій образ Єлизавета Богуцька.

У мережі вже встигли розкритикувати депутатку, а користувачі не стримували своїх емоцій від її витівки: "Труси краще б захистили", "Ви маску від намордника не відрізняєте", "Більше на намордник схоже", "Ступор! Логіці це недоступно", "Рукодільниця з котлеткою в голові".

Нагадаємо, раніше Єлизавета Богуцька назвала коронавірус найбільшою аферою людства та "коронаро-біссям". Слід зазначити, що нардепка – медик за освітою. Вона навчалась у Кримському медичному інституті та здобула диплом лікаря-педіатра. Саме тому її висловлювання про пандемію коронавірусу наприкінці лютого викликали чималий резонанс.