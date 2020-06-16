Італійський бренд одягу Diesel представив нове рекламне відео, зняте в Києві. У кліпі під назвою Francesca зображена історія як внутрішніх, так і зовнішніх змін дівчини-трансгендерки.

Ролик опублікували на своїй сторінці Family Production – українська продакшн-група, яка займалась створенням реклами.

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Для зйомок розробники обрали один з корпусів Київського політехнічного інституту. Попри те, що глядачам може здатися, ніби на відео постійно змінюються локації, однак знімальна група, насправді, відзняла лише приміщення столичного вишу.

Як зазначили у Family Production, художники-постановники власноруч змінювали одне й те саме місце Крім цього, кожен кадр відзняли під особливу пісню.

Цікаво, що аби знайти саме ті таблетки, яка акторка приймає у ролику, знімальна команда перевірила майже 50 київських аптек.

Режисером рекламного відео став відомий Франсуа Русселе, який раніше співпрацював з Мадонною та The Rolling Stones. Дівчина, яка зіграла головну роль, і справді є трансгендеркою.

Попередня реклама Diesel, яку зняли в Києві

Зауважимо, що це вже не перша співпраця української команди Family Production та італійського бренду Diesel. У 2018 році вони також у Києві відзняли рекламне відео. Частина зйомок тоді відбувалась біля недобудованого Подільського мосту.

Це відео здобуло 3 нагороди найбільш престижної рекламної премії "Каннські леви" у таких категоріях:

найкраща режисура;

найкращий продакшн-дизайн;

найкраща операторська робота.

Реклама Diesel, відзнята в Києві у 2018 році: дивіться відео