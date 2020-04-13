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Дизайнерка Донателла Версаче зізналася про труднощі ізоляції: Страждання розбивають моє серце

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Донателла Версаче розповіла про труднощі ізоляції / Instagram / @donatella_versace

Модельєрка італійського модного дому Versace власним прикладом демонструвала, як важливо дотримуватися самоізоляції. Проте Донателла Версаче відверто зізналася, що карантинний режим суттєво затягнувся, а події у світі викликають у неї справжні емоційні страждання.

Очільниця будинку Versace стала однією з перших знаменитостей, які публічно відреагували на спалах коронавірусу. У критичний для рідної Італії період стрімкого поширення COVID-19 Донателла Версаче пожертвувала 200 тисяч євро для міланської лікарні. 

До теми Донателла Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії

Зірка закликала суспільство бути солідарними і піклуватися одне про одного. На сторінках свого інстаграму вона демонструвала, як віддалено працює з дому та контактує з близькими онлайн, дотримуючись самоізоляції. Проте, судячи з усього, новий карантинний тиждень стане для Донателли справжнім випробуванням. 

Дизайнерка розуміє, що режим ізоляції суттєво затягнувся, а перебування вдома понад місяць – виклик для громадян. Незважаючи на всі труднощі, вона наголошує, що нині як ніколи важливо бути свідомими та об'єднатися разом задля спільної перемоги. 

Я знаю, що зараз складні часи: нас усіх просять про тривалу, але необхідну жертву. Несправедливі страждання, які ми всі бачимо щодня, просто розбивають моє серце. Я хочу нагадати усім, що ми повинні триматися разом. Поки ми об'єднані, ми обов'язково переможемо у цій битві,
– написала Донателла Версаче. 

Італія найбільше з країн Європи потерпіла від епідемії коронавірусу. Станом на ранок 13 квітня у країні кількість інфікованих досягла позначки у 156 363 особи. На жаль, 19 899 пацієнтів померли. Проте нині в Італії спостерігають зменшення піку смертності, а більшість інфікованих продовжило лікування вдома, що дозволило зменшити навантаження на лікарні. 


Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

 
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Коронавірус COVID-19 Versace
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