Дизайнерка Донателла Версаче зізналася про труднощі ізоляції: Страждання розбивають моє серце

Модельєрка італійського модного дому Versace власним прикладом демонструвала, як важливо дотримуватися самоізоляції. Проте Донателла Версаче відверто зізналася, що карантинний режим суттєво затягнувся, а події у світі викликають у неї справжні емоційні страждання.

Очільниця будинку Versace стала однією з перших знаменитостей, які публічно відреагували на спалах коронавірусу. У критичний для рідної Італії період стрімкого поширення COVID-19 Донателла Версаче пожертвувала 200 тисяч євро для міланської лікарні.

До теми Донателла Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії

Зірка закликала суспільство бути солідарними і піклуватися одне про одного. На сторінках свого інстаграму вона демонструвала, як віддалено працює з дому та контактує з близькими онлайн, дотримуючись самоізоляції. Проте, судячи з усього, новий карантинний тиждень стане для Донателли справжнім випробуванням.

Дизайнерка розуміє, що режим ізоляції суттєво затягнувся, а перебування вдома понад місяць – виклик для громадян. Незважаючи на всі труднощі, вона наголошує, що нині як ніколи важливо бути свідомими та об'єднатися разом задля спільної перемоги.

Я знаю, що зараз складні часи: нас усіх просять про тривалу, але необхідну жертву. Несправедливі страждання, які ми всі бачимо щодня, просто розбивають моє серце. Я хочу нагадати усім, що ми повинні триматися разом. Поки ми об'єднані, ми обов'язково переможемо у цій битві,

– написала Донателла Версаче.

Італія найбільше з країн Європи потерпіла від епідемії коронавірусу. Станом на ранок 13 квітня у країні кількість інфікованих досягла позначки у 156 363 особи. На жаль, 19 899 пацієнтів померли. Проте нині в Італії спостерігають зменшення піку смертності, а більшість інфікованих продовжило лікування вдома, що дозволило зменшити навантаження на лікарні.



Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу