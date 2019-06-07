Дмитро Коляденко пояснив, чому запропонував одружитись Ірині Білик

Відомий хореограф, співак та шоумен Дмитро Коляденко публічно освідчився своїй екс-коханій Ірині Білик. Несподіваною пропозицією він здивував не тільки артистку, але й всіх учасників Miss Blonde Ukraine-2019. Днями в інтерв'ю Дмитро Коляденко пояснив свій вчинок.

Відвертий коментар він дав "Комсомольській правді в Україні". За словами Дмитра Коляденка, він вже вшосте пропонує Ірині Білик вийти за нього заміж. Однак співачка бере каблучку та не йде з ним під вінець. Тому тепер шоумен подумав вкотре випробувати долю та освідчитись зірці.

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"Упродовж п'яти років, коли ми жили разом, я щороку робив Ірі пропозицію – дарував їй діамантові, золоті, срібні каблучки. Всі вони були з красивими камінчиками. І це моя шоста пропозиція руки і серця. Іра брала коштовності, обіцяла, що вийде за мене заміж, але в результаті так і не вийшла. Через десять років я подумав: "Коляденко, дій, настав другий шанс. Здивуй свою дівчину". Я це зробив! Мало того, здивував всю Україну", – пояснив Дмитро Коляденко.

Окрім цього, шоумен поспішив прокоментувати скандальні заяви про піар-хід з освідченням. У мережі чимало людей припустили: Дмитро Коляденко прагне підігріти цікавість до своєї персони, тому й пішов на такий вчинок. Та от сам артист переконаний, що завжди робить все щиро. Свого часу під час розриву з Іриною Білик він навіть нищив її сукні та помешкання, і це був далеко не піар.

Після несподіваної пропозиції Дмитро Колядко спілкувався з артисткою телефоном. Ірина Білик була збентежена та не знала, як поводитись у тій ситуації. Однак каблучку, зроблену на замовлення Коляденка, вона залюбки вже носить.

Через пару днів після пропозиції мені подзвонила Іра і сказала: "А я зараз ношу твою каблучку. Візьму її з собою на гастролі"... Але вона мені не дала конкретної відповіді. Після закінчення шоу лише сказала: "Я пішла думати над твоїм пропозицією",

– поділився Дмитро Коляденко.

Прийняти пропозицію від шоумена Ірині Білик непросто, адже наразі вона перебуває у шлюбі з фотографом Асланом Ахмадовим. Із чоловіком вона виховує спільного сина Табріза, якого народила сурогатна мати. Однак розбивати сім'ю у Коляденка не було наміру, він просто хотів врятувати артистку від самотності.

Вона реально самотня! Її чоловік в Росії, вони не бачаться місяцями. Якось їй дзвоню: "Біличка, а поїхали на шопінг?" І вона приїхала. Ми пішли в супермаркет, в якому я купив їй продукти. За все заплатив на касі, а вона просто сказала: "Колядеша, зідзвонимось"... Це ж моя бойова подруга! Маю право і каблучки дарувати, і розважати її. У нас же є своя історія. Я любив цю жінку, люблю і буду продовжувати любити,

– заявив Дмитро Коляденко.

Як відомо, Дмитро Коляденко та Ірина Білик упродовж 4 років будували стосунки в громадянському шлюбі. Хореограф публічно зізнавався їй у коханні та просто на сцені запропонував офіційно оформити стосунки. Однак у 2006 році роман завершився гучним скандалом, який зірки за багато років зуміли погасити. Наразі артисти підтримують дружні стосунки та не приховують, що раді працювати над спільними проектами.