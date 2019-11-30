Дмитро Коляденко прокоментував чутки про роман з Іриною Білик

Знаменитий хореограф Дмитро Коляденко та співачка Ірина Білик спровокували у мережі чутки про роман. Зірки прийшли на світську подію разом, що викликало чималу цікавість у їхніх прихильників. Днями хореограф все ж вирішив прокоментувати всі припущення.

У коментарі телеканалу "Україна" Дмитро Коляденко розповів, що має виключно дружні стосунки з Іриною Білик. Він не тільки спілкується з колишньою коханою, а залюбки ходить з нею на шопінг та готує особливі подарунки. Зокрема, Дмитро Коляденко вже почав готуватись до дня народження Ірини Білик, яке вона буде святкувати 6 квітня. Хореограф планує подарувати зірці дорогий телефон.

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"Я б не сказав, що у нас стосунки, ми дружимо. Це 100% моя найкраща подруга, я б навіть сказав – бойова подруга. Ще є час, але Іра вже натякнула мені на дорогий подарунок на день народження, але я повинен подумати. Повинен порахувати свої грошики, вона хоче нову серію дорогого телефону. Ну що ж, будемо збирати грошики, будемо збирати", – зізнався Дмитро Коляденко.

Що відомо про стосунки Дмитра Коляденка та Ірини Білик

Знаменитості були зарученими і упродовж 4 років будували стосунки в цивільному шлюбі. Проте у 2006-му цей роман завершився досить гучним скандалом. Минуло кілька років, як Ірина Білик та Дмитро Коляденко відновили дружні стосунки.

Наразі співачка заміжня із фотографом Асланом Ахмадовим. Спільно з коханим вона виховує 3-річного сина Табріза, якого народила сурогатна мама. Артистка не приховує, що її обранець часто перебуває в Росії, тому з Іриною Білик він може не бачитись місяцями. За словами хореографа, він намагається розрадити свою екскохану, а на початку червня 2019 року Дмитро Коляденко публічно освідчився їй.

"Вона реально самотня! Її чоловік в Росії, вони не бачаться місяцями. Якось їй дзвоню: "Біличка, а поїхали на шопінг?". І вона приїхала. Ми пішли в супермаркет, в якому я купив їй продукти. За все заплатив на касі, а вона просто сказала: "Колядеша, зідзвонимось"... Це ж моя бойова подруга! Маю право і каблучки дарувати, і розважати її. У нас же є своя історія. Я любив цю жінку, люблю і буду продовжувати любити", – заявив Дмитро Коляденко.

Несподіване освідчення хореограф влаштував під час церемонії Miss Blonde Ukraine-2019. Вшосте Дмитро Коляденко покликав Ірину Білик стати його дружиною. Проте норовлива артистка перстень залюбки взяла, а от на заміжжя згоди не дала.